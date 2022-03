Abbattuto un missile da crociera (guidato)

Le forze di difesa aerea dell’Ucraina (AIR DEFENSE) hanno abbattuto un missile da crociera su Kramatorsk, nella regione di Donetsk.

Lo ha scritto su Telegram pochi minuti orsono, il consigliere del ministero degli Interni Anton Gerashchenko e ha pubblicato un video che è stato rilanciato dai media ucraini.

I missili da crociera sono missili che hanno delle traiettorie guidate, ed hanno dei costi elevati. La regione dove è stato abbattuto è una delle due regioni oggetto di controversia tra Russia ed Ucraina. A Kramatorsk i residenti hanno testimoniato la presenza dell’evento e l’intelligence ha confermato la natura dell’oggetto intercettato.

Concertato su Pravda a questo link

IN BASSO LE WEBCAM che testimoniano la situazione della migrazione alla frontiera in diretta sul confine con la Polonia. Saranno circa 2 milioni i profughi che arriveranno nei prossimi giorni, la stima totale, nel tempo a breve è di 4 milioni. In Romania sono state allestite delle tendopoli in supporto alla logistica, in Polonia sono già moltissimi i passaggi destinati a trovare spazio in altre nazioni, in Italia siamo a oltre 11 mila presenze, destinate naturalmente ad aumentare se la situazione non troverà soluzione rapidamente.

