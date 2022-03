I piedi in due scarpe di Turchia, Israele e tutti gli altri …

Oggi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha intrattenuto un dialogo telefonico, come anticipato, con Vladimir Putin, non solo ha sottolineato l’importanza di un cessate il fuoco, l’apertura di corridoi umanitari e la firma di un accordo di pace, non solo ha espresso la disponibilità ad agire come mediatore, ma ha anche espresso “profonda preoccupazione” che la cultura russa e le sue figure siano discriminate.

Mercoledì 2 marzo, quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che invita Mosca a ritirare immediatamente dal territorio ucraino tutti i militari dell’esercito russo, è stata sostenuta da 141 stati su 193 membri.

Gli amici della Russia sono Bielorussia, Siria, Corea del Nord ed Eritrea che si sono opposti. C’erano 34 paesi, tra cui Cina, India e Armenia. Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Iran, Iraq, Cuba, Mongolia. Tutti questi paesi, a vari livelli, hanno stabilito relazioni di partenariato con la Russia. Inoltre, le sanzioni contro la Russia non sono state sostenute né dalla Turchia, né da Israele.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sottolineato che il suo paese cerca di mantenere relazioni sia con l’Ucraina che con la Russia. “Abbiamo relazioni politiche, militari ed economiche con la Russia. È lo stesso con l’Ucraina. Non possiamo negarlo se me lo chiedete, perché il nostro paese ha interessi significativi in questo senso”.

La Turchia, membro della NATO, ha stretti rapporti sia con Kiev che con la Russia e ha ripetutamente chiesto la fine dei combattimenti. Israele, uno stretto alleato degli Stati Uniti, ha espresso solidarietà a Kiev e ha inviato aiuti umanitari all’Ucraina, ha immediatamente detto che si sarebbe tenuto in contatto con Mosca nella speranza di contribuire ad alleviare la crisi. Tuttavia, Israele ha bloccato il trasferimento del sistema di difesa missilistica Iron Dome in Ucraina. Israele sta facendo di tutto per non essere tra l’Occidente e l’Ucraina, da un lato, e la Russia dall’altro.

Allo stesso tempo, Israele offre anche a Kiev e Mosca i suoi servizi come intermediario, come richiesto dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy. Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha visitato Mosca ufficiosamente per tenere un incontro con il presidente russo Vladimir Putin.

L’argomento di discussione è la guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina. Poi ha parlato al telefono con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy. Bennett, un ebreo ortodosso, è volato a Mosca in violazione della legge del sabato perché l’ebraismo lo consente quando l’obiettivo è salvare vite umane, ha detto il suo portavoce. Un portavoce del governo israeliano ha detto che Bennett si sta coordinando con Stati Uniti, Francia e Germania. Dopo aver incontrato Putin, Bennett si è diretto a Berlino per colloqui con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato con Bennett prima di volare a Mosca. “Rimarranno in contatto per raggiungere un accordo su un cessate il fuoco e questo sarà concordato con il cancelliere tedesco Olaf Scholz”, ha detto un funzionario dell’Eliseo.

Ilya Kusa, esperto di politica internazionale e Medio Oriente presso il think tank ucraino Institute for the Future, spiega la doppia posizione di Turchia e Israele su Russia e Ucraina come il loro interesse nelle relazioni allo stesso tempo da Kiev e Mosca. “Hanno interessi sia con l’Ucraina che con la Russia, e non vogliono rovinare queste relazioni”, dice l’esperto. “Dal momento che assumono una posizione pragmatica multi-vettore, la loro reazione alla guerra in Ucraina è altrettanto multi-vettore”, ha detto Ilya Kusa. MC