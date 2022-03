Un sito live e un archivio fotografico on line con le foto che in Ucraina riportano attacchi e morti

Un archivio fotografico è stato creato su Google Drive per tutti coloro che sono nella possibilità di pubblicare le foto che riportano esplosioni, episodi, attacchi e morti. In questo sito si trovano codici, fotografie e scenari di guerra in diretta, un fatto che non era mai stato possibile in precedenza e che si rende possibile grazie alla tecnologia. Lo scopo è quello di riportare la registrazione puntuale di ogni azione militare in Ucraina.

QUI La Russia ha iniziato una guerra (russkiykorabl.info)

L’archivio è disponibile al link sopra. Gli organizzatori del progetto hanno invitato ucraini e cittadini di altri paesi a utilizzare l’archivio fotografico per mostrare ai russi i crimini dei loro militari e i prigionieri di guerra. Si tratta del primo progetto di coordinazione in diretta nell’ambito di una guerra o di un conflitto e il risultato è significativo.

È stato anche creato una sorta di vademecum contenente le risposte per contraltare delle principali tesi di propaganda russa e le falsificazioni. L’intenzione è di ridurre il gap causato dalla fine della comunicazione con i social. Ovvero: quando vi sono documenti che si ritengono non trasparenti, nel sito si “troveranno” diverse interpretazioni per fare chiarezza sulla traduzione dal linguaggio militare russo a quello ucraino. E per consentire di decifrare i comunicati.

Al fine di informare sulle disastrose conseguenze della guerra con l’Ucraina per i bielorussi, i volontari hanno raccolto foto e video sul terrorismo delle truppe russe e statistiche sulle vittime di guerra e hanno creato un sito web speciale per la Bielorussia. Il sito è completamente gratuito e – al momento – riporta numerosissime foto dei primi militari prigionieri russi, dei ragazzini, che erano partiti con l’intento di fare delle esercitazioni e che si sono trovati improvvisamente coinvolti in un conflitto, secondo le dichiarazioni.

UPDATE: Gli Stati Uniti hanno dato il via libera a quei paesi della NATO che vogliono fornire aerei da combattimento all’Ucraina. Washington ha sottolineato che continuano gli sforzi per fermare l’invasione russa del territorio ucraino.



In foto le vittime delle mine e delle esplosioni (sono morte 8 persone). Recenti notizie parlano dell’abbattimento di un velivolo russo a Kharkov. MC

FONTE UCRAINA 24