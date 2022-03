Amazon smette di vendere magliette con il simbolo russo “Z” pro-guerra dopo che gli acquirenti online scioccati li hanno accusati di “trarre profitto dalla guerra”

Amazon è stata accusata di “trarre profitto dalla guerra” dopo che magliette blasonate con un simbolo russo pro-guerra sono state messe in vendita poco dopo l’invasione all’Ucraina. Si tratta di una vera e propria ondata di proteste che ha colpito on line e anche via mail il colosso delle consegne. In sostanza venivano messe in vendita queste magliette che – in Russia – sono indossate dai giovani che militano nelle squadre proPutin e che stanno manifestando in questi giorni, all’orda di: “denazifichiamo quei drogati ucraini”. Purtroppo gli slogan che i giovani utilizzano sono il copia incolla dei discorsi del presidente Putin a cui sono fedeli.

Le varie magliette mostravano in bella mostra il simbolo Z che è diventato sinonimo del conflitto Russia-Ucraina – con gli indumenti elencati mentre sono stati segnalati oltre due mila morti ucraini. L’abbigliamento controverso, era disponibile in varie forme sul sito Web di Amazon, costava fino a circa 20,99 dollari nel servizio Prime per la consegna il giorno successivo.

Ma non solo: da oggi Amazon non consegna nemmeno i prodotti e non trasmette Prime Video nei territori russi.

Amazon.com Inc. afferma di aver smesso di spedire prodotti venduti sul suo sito Web di vendita al dettaglio a clienti con sede in Russia e di aver interrotto l’accesso al suo servizio di streaming video lì.

Le magliette originali

Le mosse, annunciate in un post sul blog, aumentano il ritiro della società dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Martedì scorso, Amazon si è unita ai ranghi delle aziende che sospendono alcune operazioni in Russia annunciando che stava fermando le nuove vendite dal suo braccio di cloud computing Amazon Web Services.

“Data la situazione in corso in Russia e Ucraina, abbiamo intrapreso ulteriori azioni nella regione. Abbiamo sospeso la spedizione di prodotti al dettaglio a clienti con sede in Russia e Bielorussia e non accetteremo più nuovi clienti AWS con sede in Russia e Bielorussia e venditori di terze parti Amazon. Stiamo anche sospendendo l’accesso a Prime Video per i clienti con sede in Russia e non prenderemo più ordini per New World, che è l’unico videogioco che vendiamo direttamente in Russia.” QUI IL BLOG MC

Fonte: Bloomberg