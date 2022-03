Benzina a 3 euro al litro? Per il Segr. Fegica cisl: “Preoccupazione esiste. Non sembra ci sia nessuno in controllo di questa situazione”

Alessandro Zavalloni, segr. Fegica cisl, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta su Radio Cusano Campus per parlare, tra le varie, delle preoccupazioni legate all’aumento dei costi della benzina.

Il segretario Fegica cisl ha esordito proprio parlando della possibilità che la benzina possa arrivare alla soglia di 3 euro al litro: “La preoccupazione che la benzina arrivi a 3 euro al litro esiste. Non sembra ci sia nessuno in controllo di questa situazione, e quando non c’è nessuno in controllo, è difficile fare previsioni e, di conseguenza, le preoccupazioni aumentano. Sono dinamiche determinate non soltanto dal conflitto in Ucraina ma da quanto accade nei mercati internazionali. Questi sono orientati dalle previsioni: il prezzo del barile di petrolio oggi non dipende dal prezzo con cui un barile di petrolio viene scambiato oggi, ma sulla previsione di quale sarà il suo prezzo in futuro (sono i cosiddetti “futures”). Abbiamo visto cosa comporta una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti in questo senso: è stato sufficiente che Biden annnunciasse di non prendere più il petrolio dalla Russia, che la semplice previsione di cosa questa decisione potesse comportare ha comportato un aumento del prezzo del petrolio al barile fino a 130 dollari”.



Proseguendo, Alessandro Zavalloni, si è espresso anche in merito al delicato tema dell’accisa mobile, affermando: “Nel 2008, anche grazie all’azione di associazioni di categoria dei gestori come la nostra, il governo introdusse un provvedimento che ‘sterilizzava’ l’aumento dell’Iva sull’effetto dell’aumento dei prodotti internazionali. Ogni volta che il prezzo di un prodotto aumenta per qualsiasi motivo – come in questo caso, il petrolio e i prodotti finiti a livello internazionale – aumenta in percentuale anche l’Iva.

Negli ultimi mesi il prezzo del prodotto finito è aumentato tanto, che ci sono alcuni centesimi al litro che potrebbero essere diminuiti in funzione del fatto che è aumentata l’Iva senza che ce ne fosse bisogno o che il governo ne avesse la volontà. E’ quindi possibile recuperarli grazie a questa legge del 2008, e chiediamo al governo di adottarla immediatamente”.

Sulla speculazione sui prezzi della benzina, invece: “Avevamo già chiesto al governo alcune settimane fa di mettere di nuovo sotto controllo il prezzo dei carburanti. Nel momento in cui ci sono innalzamenti così bruschi dei prezzi internazionali, è sufficiente una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti per far arrivare il petrolio a 130 dollari al barile. Ma non finisce qui, perché la speculazione finanziaria interviene sia sul petrolio estratto (i valori del Brent e del WTI) ma anche sui prodotti finiti, quindi la benzina vera e propria. E’ gravissimo che l’Italia, come molti altri paesi, sia dipendente in questa maniera dal prodotto che arriva dall’estero. Questa è una responsabilità politica. Quello che sta succedendo è un domino, perché l’aumento dei prodotti energetici porta all’aumento conseguente di ogni cosa”.

Infine, concludendo il suo intervento, il segretario Fegica cisl, ha parlato della diminuzione dei consumi: “La diminuzione dei consumi si vede nettamente già adesso. La gente fa fatica, anche perché non è la sola cosa che aumenta: aumenta la bolletta elettrica e aumentano anche alcuni generi alimentari. Comincia a esserci timore e grande attenzione da parte dei consumatori. Per i benzinai, avere un prezzo dei carburanti così alto, tenendo presente che il margine della categoria resta identico perché fisso al litro (circa 3,5 centesimi), comporta grandissime difficoltà a livello economico”.