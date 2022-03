MAZZINI, ROSCANI (FDI-GN): UN DOVERE RICORDARE CHI HA FATTO L’ITALIA

“In occasione dei 150 anni dalla morte di Giuseppe Mazzini, in delegazione con i ragazzi di Gioventù Nazionale ed esponenti di Regione Liguria e del Comune di Genova, ci siamo recati al cimitero monumentale di Staglieno per deporre una corona di fiori e rendere omaggio a un vero patriota. È fondamentale essere qui per onorare la memoria di chi ha fatto l’Italia. Per il nostro movimento Mazzini rappresenta un vero esempio di amor patrio in quanto ha saputo intendere la nazione prima di tutto come una comunità di sangue, un’entità culturale e spirituale prima ancora che territoriale. E perché ha reso protagonista il popolo, fino a quel momento emarginato. Il metodo mazziniano pensiero e azione guida ancora oggi il nostro modo di agire”.

È quanto dichiara Fabio Roscani, Presidente di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.