McDonald’s, Coca-Cola e Starbucks interrompono temporaneamente le vendite in Russia

Dopo giorni di silenzio e apparente riluttanza a prendere posizione mentre affrontavano la crescente pressione per rispondere all’invasione russa dell’Ucraina, diverse iconiche aziende alimentari e delle bevande americane hanno dichiarato martedì che stavano mettendo in pausa le operazioni in Russia.

Dal sito web dell’azienda permane il servizio di ordine delivery, ma gli utenti stanno vendendo i panini delle scorte all’asta, secondo quanto riporta EyeTech.

McDonald’s, che è stato in Russia per tre decenni, è stato il primo a dire che avrebbe temporaneamente chiuso i suoi 850 ristoranti nel paese, compresi quelli di sua proprietà e quelli di proprietà di franchising.

Starbucks ha presto seguito, dicendo che anche i 130 ristoranti che ha in Russia, che sono di proprietà e gestiti dal conglomerato kuwaitiano Alshaya Group, avrebbero chiuso immediatamente. Coca-Cola ha seguito l’esempio.

E alla fine della giornata, PepsiCo, la cui bevanda Pepsi è stata venduta in Russia dai primi anni 1970, ha detto che avrebbe sospeso le vendite di soda, incluso 7Up. Ma ha detto che continuerà le sue operazioni che producono latte, latticini e latte in polvere e cibo, in parte come sforzo umanitario, ma anche per mantenere occupati i suoi 20.000 lavoratori manifatturieri e 40.000 lavoratori agricoli. MC

