Consegnata la targa che ricorda Deborah Saltori, uccisa a 42 anni; a lei il Premio Eccellenza donna di FdI – Urzì: “Mai più”

Deborah ha lasciato un segno, la sua vita è stata sacrificata sull’altare di un amore malato ma la sua eredità aiuta oggi tante donne ad acquisire la consapevolezza dei rischi che può avere la violenza domestica se sottovalutata.

In Consiglio provinciale, scelta non a caso come sede istituzionale, oggi il coordinatore regionale e capogruppo e regionale e provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì ha voluto riconoscere assieme a Silvia Farci, del Dipartimento Vittime di violenza, e Paola Depretto del Dipartimento Pari opportunità, il Premio Eccellenza donna di Fratelli d’Italia a Deborah Saltori, vittima a 42 anni del suo ex compagno e padre di uno dei suoi quattro figli.

Presenti la mamma di Deborah, il fratello e la zia, la famiglia che oggi si è fatta carico della cura e dell’assistenza dei figli lasciati orfani. “Bisogna riconoscere quella sberla che può essere il segnale di un pericolo grave”, ha ammonito la zia Ivana.

Le istituzioni devono fare la loro parte, abbiamo ricordato, esigere la certezza della pena ma allo stesso pretendere che questi drammi non avvengano prima che siano avvengano, questo l’obiettivo ribadito da Urzì. Farci e Depretto.

