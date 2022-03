II prezzo del petrolio si attesta a 100 dollari al barile

Il petrolio ritorna a quota 100 dollari al barile: è un segno che l’impennata dei prezzi è destinata a fermarsi? In queste ore gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che aumenteranno la fornitura di petrolio ieri. L’IEA ha annunciato pochi giorni fa di essere pronta a rilasciare tutto il petrolio necessario per stabilizzare i prezzi. Il Venezuela sembra avere il via libera per vendere nuovamente il petrolio. Probabilmente una di queste notizie, se non tutte, ha in qualche modo cambiato la narrativa e ora le persone si aspettano una stabilizzazione dei prezzi. Inoltre, le azioni in Europa sono rimbalzate tra l’idea che l’UE manterrà i fondi di emergenza per aiutare con la crisi causata dalla guerra, quindi le persone potrebbero aver venduto ciò che avevano in materie prime e riacquistato in azioni.

Chiaramente il prezzo del petrolio e l’inflazione sono intrinsecamente legati; l’economia globale è incredibilmente dipendente dalla roba nera ed è probabile che qualsiasi aumento significativo di un barile di greggio faccia aumentare il costo di altri beni. Detto questo, gli alti prezzi del petrolio non sono di per sé una garanzia di recessione. I prezzi del petrolio erano costantemente elevati all’inizio degli anni 2010 e ciò non ha causato alcuna recessione su larga scala. Il punto in cui il quadro diventa più preoccupante è quando si considerano improvvisi picchi di prezzo. Gli shock del prezzo del petrolio sono stati i principali fattori che hanno contribuito alle recessioni iniziate nel 1973, 1980 e 1990. Un aumento del prezzo del petrolio ha accompagnato anche la crisi finanziaria nel 2008, ma come causa secondaria. Una statistica preoccupante per l’economia globale è che negli ultimi 50 anni una recessione è sempre seguita a un raddoppio dei prezzi del petrolio in meno di 12 mesi. Questo rende una recessione una certezza? No, ma non è certo un buon segno.