Biden pronto a lasciare l’Ucraina al suo destino mentre la Russia si avvia al default

“Voglio essere chiaro: difenderemo ogni centimetro del territorio della NATO con tutta la forza di una NATO unita e galvanizzata. Ma non combatteremo una guerra contro la Russia in Ucraina. Uno scontro diretto tra NATO e Russia è la terza guerra mondiale. E qualcosa che dobbiamo sforzarci di prevenire”, sono queste le parole affermate da Joe Biden in queste ultime ore.

Al contempo il Presidente degli Stati Uniti ha affrontato il delicato argomento della crisi del petrolio affermando che: “Le compagnie petrolifere e i dirigenti non vogliono pompare più petrolio, anche se hanno tutte le capacità per farlo. Niente li sta rallentando”.

Il Fondo Monetario Internazionale al contempo ha avvertito che un default del debito russo non è più un “ evento improbabile “, poiché mentre Mosca ha molti soldi, non può più usarli a causa delle sanzioni senza precedenti imposte da Stati Uniti e UE dal mese scorso in vista del guerra in Ucraina.

i detentori del debito russo non sono sicuri di poter regolare tali credit default swap se il paese ripaga il proprio debito estero in rubli. Mentre la valuta locale ha perso un valore significativo a causa dei vincoli finanziari senza precedenti impostile dall’Occidente, il presidente Vladimir Putin ha firmato una legge durante il fine settimana che consente al governo e alle società russe di saldare i propri debiti in rubli.

Sebbene la Russia abbia considerevoli riserve di oro e valuta estera, gran parte di quella ricchezza è intrappolata all’estero in paesi che sono improvvisamente diventati profondamente ostili – o almeno più apertamente ostili di quanto non fossero in precedenza. Gli Stati Uniti, ad esempio, stanno cercando di bloccare 132 miliardi di dollari in oro russo dopo aver già imposto sanzioni su una fetta significativa delle riserve valutarie del paese.