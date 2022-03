Coppa delle Alpi 2022: ecco la terza tappa

La terza giornata di gara ha preso il via dal Palaghiaccio di Bormio con in testa l’equipaggio numero 4, Di Pietra-Di Pietra. Gli equipaggi, accompagnati da una temperatura vicina allo zero, dopo il Controllo Timbro nei pressi del Santuario della Madonna di Tirano, hanno valicato i confini di Italia, Svizzera e Austria. Superata la Prova di Media al Passo del Bernina, nella discesa verso il cuore dell’Engadina, le vetture si sono cimentate nelle spettacolari Prove Cronometrate sulla neve all’interno della Cava di Montebello, valide per l’assegnazione del Trofeo St. Moritz. Costeggiando il Celerina Olimpic Bobrun, le auto sono arrivate nel centro storico di St. Moritz per il Controllo Timbro. Dopo aver attraversato la Val Müstair, con una Prova di Media nei pressi del Passo del Fuorn, le vetture sono rientrate in territorio italiano e i partecipanti, giunti a San Valentino alla Muta, hanno raggiunto in cabinovia i 2.168m del Rifugio per la sosta pranzo.

Dopo la sosta pranzo gli equipaggi in gara, diretti verso l’Austria, hanno svolto le Prove Cronometrate lungo il lato occidentale del Lago di Resia, seguito il corso del fiume Inn da Nauders a Telfs e affrontato la Prova di Media al valico di Falpau. Prima di concludere la giornata di gara nella centrale Dorfplatz gremita di pubblico, il centro storico pedonale di Seefeld in Tirol, uno dei più antichi d’Europa, ha ospitato le ultime Prove Cronometrate di giornata.

Dopo il CO di Seefeld in testa FONTANELLA–COVELLI, Lancia Aprilia (1939) davanti a CRUGNOLA–MOSCONI, Fiat 508 C (1937) e DI PIETRA– DI PIETRA Fiat 508 C (1938).