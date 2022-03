L’Ucraina nell’Unione europea? Per chi comanda a Bruxelles la prossima volta

Cosa serve per fare una guerra? Essenzialmente risorse, uomini e armi. Avere queste tre categorie sviluppate al massimo permette, sulla carta, di iniziare una campagna e portarla a termine in poco tempo e con poche perdite. La storia, però, è piena di esempi di eserciti sulla carta imbattibili, ma sconfitti alla fine per errori, sfortuna o incapacità. In fin dei […]