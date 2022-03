A Chernobyl situazione sotto controllo, ma personale esausto

A Chernobyl sta ritornando la calma dopo che negli ultimi giorni l’impianto nucleare era rimasto senza corrente. Lo si apprende dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica che ha pubblicato il suo ultimo report in merito alla situazione. Il problema infatti risiederebbe nelle piscine dove è stoccato il combustibile esaurito, piscine che richiedono un continuo apporto di acqua.

Il direttore generale ha ricevuto la notizia dal capo della compagnia nucleare ucraina Energoatom, Petro Kotin, che gli ha detto che gli specialisti avevano riparato una delle due linee danneggiate e che ora sarebbero stati in grado di fornire tutta l’energia necessaria fuori sede alla centrale nucleare, dove a seguito dell’incidente del 1986 sono stati ubicati vari impianti di gestione dei rifiuti radioattivi.

Il regolatore dell’Ucraina ha informato separatamente l’AIEA che la linea di alimentazione è stata ripristinata alle 18:38 CET dal personale di riparazione di Ukrenergo, l’operatore del sistema di trasmissione del paese. La centrale nucleare di Chornobyl continua a lavorare sui generatori diesel di riserva e sarà ricollegata alla rete elettrica ucraina in mattinata, ha affermato.

Come riportato in precedenza , la disconnessione dalla rete della centrale nucleare la scorsa settimana non ha avuto un impatto critico sulle funzioni di sicurezza essenziali del sito poiché il volume dell’acqua di raffreddamento nel suo impianto di combustibile esaurito era sufficiente per mantenere la rimozione del calore senza una fornitura di elettricità.

“Questo è uno sviluppo positivo poiché la centrale nucleare di Chernobyl ha dovuto fare affidamento su generatori diesel di emergenza da diversi giorni”, ha affermato il direttore generale Grossi. “Tuttavia, rimango gravemente preoccupato per la sicurezza di Chernobyl e degli altri impianti nucleari ucraini”.

Oggi, l’autorità di regolamentazione ucraina ha informato l’AIEA che il personale della centrale nucleare di Chernobyl non stava più effettuando riparazioni e manutenzione delle apparecchiature relative alla sicurezza, in parte a causa del loro affaticamento fisico e psicologico dopo aver lavorato ininterrottamente per quasi tre settimane.

Il personale di 211 tecnici e guardie non è stato ancora in grado di ruotare dalla struttura dal giorno prima che le forze russe entrassero nel sito il 24 febbraio, ha affermato l’autorità di regolamentazione, esprimendo anche preoccupazioni per la sicurezza riguardo al trasporto del personale al di fuori della zona di esclusione istituita dopo l’incidente. L’autorità di regolamentazione non ha comunicazioni dirette con il personale, ma riceve informazioni dalla gestione della centrale nucleare fuori sede.

Il direttore generale Grossi ha affermato che la situazione sempre più grave che deve affrontare il personale presso la struttura, unita ai persistenti problemi relativi alle comunicazioni dal sito e al problema dell’alimentazione ora risolto, ha aggiunto ulteriore urgenza a un’iniziativa dell’AIEA volta a garantire la sicurezza nel nucleare ucraino centrali elettriche.