Piazza Portela e piazza da Vinci: stop agli alcolici

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli ha firmato un’ordinanza urgente che stabilisce che a partire dal 16 marzo fino al 16 aprile 2022, nel perimetro individuato nella planimetria allegata – comprendente piazza della Portela, via Roma (da piazza della Portella fino a via San Giovanni) via Prepositura, piazza L. da Vinci e via Torre Vanga (da piazza L. da Vinci fino a galleria Torre Vanga) – entrerà in vigore il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche e la detenzione delle stesse anche in contenitori chiusi ad esclusione del consumo effettuato negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati.