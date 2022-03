La NATO non creerà una no-fly zone sull’Ucraina. Zelensky ha capito che il suo Paese non entrerà nella NATO mentre i russi si preparano a sbarcare ad Odessa

La NATO non sta attualmente considerando la questione dell’introduzione di una no-fly zone sull’Ucraina. Lo ha annunciato martedì durante un briefing online del rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la NATO Julian Smith.

Secondo quanto riferisce l’agenzia TASS: “L’emissione di una no-fly zone sull’Ucraina non è in discussione in questo momento. La NATO non persegue tale obiettivo”, ha affermato. “Non vogliamo espandere questo conflitto. Non vogliamo espandere il contesto. Penso che che considerare una no-fly zone ci porterebbe nella direzione sbagliata”. Allo stesso tempo, Smith ha notato l’importanza dell’assistenza fornita dai paesi della NATO all’Ucraina. “Gli aiuti arrivano in molte forme. Molti dei [nostri] alleati forniscono armi, alcuni forniscono aiuti umanitari, la maggior parte di loro offre entrambi”, ha spiegato.

“L’Ucraina si rende conto che non è nella Nato. Abbiamo sentito per anni parlare di porte aperte ma abbiamo anche sentito dire che non possiamo entrarci, e dobbiamo riconoscerlo” ha intanto detto Zelensky alla Joint Expeditionary Force di Londra.

La Marina russa si prepara per lo sbarco anfibio a Odessa o nelle sue vicinanze – dati dell’intelligence Lo riferiscono fonti occidentali che pubblicano schemi, citando le agenzie di intelligence.