La Russia interverrà presso l’ONU con una risoluzione umanitaria per l’Ucraina

La Russia presenterà la sua bozza di risoluzione sulla situazione umanitaria in Ucraina al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato martedì Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite.

“Presenteremo la nostra bozza [risoluzione], che è umanitaria, il suo testo sarà presto disponibile e vedremo se il Consiglio di sicurezza sarà in grado di svolgere la sua missione di adottare una risoluzione sulla situazione umanitaria in Ucraina”, ha affermato durante un indirizzo ai giornalisti.

Come ha osservato il capo della missione diplomatica russa, il testo della risoluzione conterrà clausole sul regime di cessate il fuoco, l’evacuazione della popolazione civile, il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani e la condanna degli attacchi ai civili.

Nebenzia, come riportato da TASS, ha osservato che la bozza di risoluzione umanitaria presentata in precedenza da Francia e Messico conteneva elementi che non avevano nulla a che fare con la situazione umanitaria.

L’operazione militare speciale della Federazione Russa in Ucraina terminerà quando i suoi obiettivi saranno raggiunti, ha affermato il rappresentante permanente.

“Quando gli obiettivi dell’operazione militare speciale saranno raggiunti, si fermerà”, ha detto Nebenzya, rispondendo a una domanda pertinente.

Rispondendo a un’ulteriore domanda su quando sarà raggiunta una tregua generale, Nebenzia ha indicato che “la tregua entrerà in vigore quando saranno attuate le condizioni poste dalla Russia”. “Queste condizioni sono la smilitarizzazione, la denazificazione dell’Ucraina, in modo che nessuna minaccia alla Russia provenga dal suo territorio. Rifiuto di aderire alla NATO”, ha aggiunto Nebenzya.