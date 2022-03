Putin: “il piano dell’occidente di avere il dominio del mondo sta volgendo al termine”.

Il presidente russo Vladimir Putin ha paragonato l’attuale lotta contro tutto ciò che è russo all’estero con i pogrom antisemiti nella Germania nazista.

“Tutti gli orpelli verbali sulla correttezza politica, l’inviolabilità della proprietà privata, la libertà di parola – tutto questo è volato via dall’oggi al domani, anche i principi olimpici sono stati calpestati, non hanno esitato a regolare i conti con gli atleti paralimpici, questo è un tale sport al di fuori della politica”, ha affermato il capo di stato in una riunione sulle misure sociali -sostegno economico delle regioni della Federazione Russa.

“In molti paesi occidentali, le persone sono soggette a una vera persecuzione solo perché vengono dalla Russia, vengono loro negate le cure mediche, espellono i bambini dalle scuole, privano i genitori del loro lavoro e vietano la musica, la cultura e la letteratura russe”, ha elencato Putin. Secondo lui, cercando di “cancellare” la Russia, l’Occidente – così come riportato dall’Agenzia giornalistica TASS – ha strappato tutte le maschere della decenza, ha iniziato ad agire in modo rozzo, ha dimostrato la sua vera natura.

“Chiede solo un’analogia diretta con i pogrom antisemiti che i nazisti inscenarono in Germania negli anni ’30 del secolo scorso, e poi i loro scagnozzi di molti paesi europei che si unirono all’aggressione di Hitler contro il nostro paese durante la Grande Guerra Patriottica”, il Il leader russo crede. .

Secondo Putin, la politica sanzionatoria occidentale contro Mosca ha tutti i segni dell’aggressione.

“In effetti, tali passi volti a peggiorare la vita di milioni di persone hanno tutti i segni di un’aggressione attraverso mezzi economici, politici, informativi, è totale, non mascherato. Il beau monde politico occidentale non esita nemmeno a parlarne chiaramente testo”, ha detto il leader russo.