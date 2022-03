Credi che tuo figlio sia una delusione? Non disperarti perchè un giorno potrebbe diventare capo di Stato, semmai a Capo di uno Stato al centro dell’attenzione mondiale. E’ questa la soddisfazione che proveranno i genitori del presidente Zelensky, salvatore dell’Ucraina, ma anche noto per il video in cui suonava il piano per 5 minuti con il pisello invece del dito. Un video che è diventato virale.

La scaletta che il gruppo comico aveva eseguito prendeva in considerazione pezzi come ‘Habanera’, ‘Chopsticks’ e il classico ebraico ‘Hava Nagila’.

Eppure tutto questo anziché screditarlo del tutto come uomo di potere lo ha reso molto più “avvicinabile”, rispetto ad esempio ai meme che circolano su Putin, come quello celebre dove si vede il leader russo a torso nudo su un cavallo.

Nel 1995 si è laureato in giurisprudenza all’Università nazionale di economia di Kiev. Nonostante questo, Zelensky ha fatto la sua carriera nel campo della commedia. Durante i suoi studi, Zelensky fu molto attratto dal teatro. È apparso nelle finali del gruppo di esibizioni, Quartle 95, KVN nel 1997. Parlando di carriera politica, Zelensky è apparso come politico nel 2018.

Dopo questo, a causa di una delle sue serie di satira politica, è stato così apprezzato dalla gente che è stato ceduto alla carica di presidente entro un anno e mezzo da quando è diventato un politico. Zelensky, che è diventato presidente dell’Ucraina senza i media mainstream, è sempre stato famoso sui social media e su YouTube. Ma dopo essere diventato presidente, la politica di rendere il paese un membro della NATO e dell’Unione europea è stata annunciata modificando la costituzione dell’Ucraina. Qual è stato il risultato di questo cambiamento, è oggi di fronte al mondo.