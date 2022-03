I carichi con armi per l’Ucraina diventeranno un obiettivo legittimo

RIA Novosti. L’esercito russo riterrà come un bersaglio qualsiasi carico con armi per l’Ucraina, ha detto il ministro degli Esteri Sergei Lavrov in una intervista rilasciata a RT, la TV che attualmente è stata oscurata per decisione unilaterale in occidente.

“Abbiamo chiarito molto in fretta che qualsiasi carico che entrerà nel territorio e che SUPPONIAMO porti armi, dunque ci saranno controlli previsti random, divenendo rischioso consegnare anche i beni umanitari, diventerà un bersaglio legittimo. Questo è del tutto comprensibile”, ha detto il ministro degli Esteri.

Ha anche sottolineato che MOSCA non consentirà consegne non note a KIEV. Seppure nell’ambito di un contesto di guerra, non va scordata l’impostazione pragmatica delle agenzie che vengono diffuse dal Cremlino che, in questi giorni, ha sempre tenuto fede ai propri programmi.

Come ad esempio: non sono permesse le consegne di sistemi missilistici difensivi antiaerei S-300 di altri paesi hanno detto.

Diventa allora PERICOLOSO aver negato di conoscere cosa viene detto in Russia, alzando il rischio del conflitto, in quanto pare a breve saranno oscurati anche i canali di YouTube rendendo di fatto IMPOSSIBILE procedere nell’informazione completa da entrambe le parti. Non ultimo che, in queste ore, si sono fatti gli appelli per chiarire chi sia con e chi non sia con KIEV.

Kiev non nasconde di voler attirare gli Stati Uniti e la NATO nel conflitto, ha proseguito il Ministro, esortandoli costantemente a garantire una no-fly zone. I leader occidentali parlano dell’impossibilità di chiudere il cielo, ma continuano a fornire armi.

Il capo della delegazione russa ai colloqui con Kiev, l’assistente presidenziale russo Vladimir Medinsky, ha detto che la posizione sul Donbass è chiaramente formulata e la Russia non si ritirerà. “Il fatto è che la nostra posizione è molto chiara, è stata formata ripetutamente dal presidente, sostenuto da tutto il nostro paese. E non abbiamo modo di fare un passo indietro”, ha detto.

Medinsky ha anche affermato che la questione della gestione del Donbass è fondamentale nei negoziati delle delegazioni russa e ucraina. “La parte ucraina crede che la questione della gestione del territorio dovrebbe essere risolta centralmente a Kiev, e crediamo che la questione della governance dovrebbe essere decisa dal popolo del Donbass per autodeterminazione” ha detto.

Secondo Medinsky, il popolo del Donbass ha parlato di questo problema otto anni fa e da allora “è stato costretto a fare la guerra, difendendo la propria volontà”.

Il professor Franco Cardini, emerito di Storia presso l’Istituto di Scienze Umane e Sociali di Firenze, ha affermato che inviare le armi è un atto di guerra formale della Nato e ha accusato l’Occidente di criminalizzare a prescindere qualunque posizione che tenti di problematizzare e spiegare più approfonditamente il conflitto. MC