A Kiev riusulta essere attiva nella difesa della città la “Brigata Unicorno” formazione composta da appartenenti alla comunità LGBT. La notizia deve essere letta alla luce delle dichiarazioni del patriarca di Mosca.

Del resto il fatto non deve stupire. La questione LGBT all’interno dell’esercito è già stata affrontata in questi anni.

A marzo, il gruppo del famoso promotore di diritti umani Pylypenko – come riporta DW.COM – ha invitato le persone LGBTQ a unirsi a una nuova unità all’interno dell’esercito ucraino. L’impulso per formare una subunità incaricata di creare un’atmosfera psicologicamente più piacevole per i soldati omosessuali dell’esercito è venuto da un comandante che appartiene lui stesso a un gruppo LGBTQ.

L’idea non è stata superata dalla leadership dell’esercito e il nome dell’unità rimane segreto. “Potrebbero esserci degli omofobi nel comando militare che semplicemente non permetterebbero l’esistenza di una tale unità”, ha detto Pylypenko.

Il reclutamento è stato lento. Le persone che desiderano entrare a far parte dell’unità devono essere fisicamente e mentalmente in forma per la sfida, e non tutti sono tagliati per questo. In secondo luogo, ha detto Pylypenko, le reclute hanno riconsiderato le accuse di gruppi omofobici secondo cui i sostenitori dell’Lgbtq avrebbero collaborato con la Russia per screditare l’esercito ucraino.

Nel Donbas, una regione separatista dell’Ucraina sud-orientale sostenuta dalla Russia, la comunità LGBTQ ha già visto cosa succede se i delinquenti pro-Putin prendono il controllo. Prima della guerra del Donbas, la comunità gay era fiorente, ma dal 2013 i separatisti sostenuti dalla Russia hanno portato nella regione una maggiore retorica omofobica. In molti casi, la comunità LGBTQ ha subito aggressioni, detenzione e violenze.