PepsiCo si accorda per esportare patate da semina in Russia: è caos

PepsiCo si è tirata addosso una montagna dicritiche dopo aver firmato un accordo per esportare patate da semina scozzesi in Russia, durante l’invasione dell’Ucraina.

Il Times di Londra ha riferito che l’accordo con i coltivatori di patate da semina con sede ad Aberdeen, Saltire Seed, è arrivato con l’approvazione del governo scozzese. Un portavoce del governo ha negato questo e ha detto in mattinata al noto quotidiano Times che non ha approvato gli accordi di esportazione. Ma ormai la questione sembra essere in questi termini.

Secondo il rivenditore saranno circa 2.000 le tonnellate di patate da semina che saranno inviate in Russia nei prossimi giorni. Si stima che l’accordo valga circa $ 800.000 (£ 600.000).