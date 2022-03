La Federazione russa abbandona il tavolo di trattative per compensare pacificamente le isole che il Giappone le contesta

Sono ormai 5 anni che il nostro giornale ha visto passare, da quando abbiamo trattato questo argomento che – adesso – nel corso delle Operazioni militari in Ucraina di Vladimir Putin, sta avendo un epilogo non esattamente sereno: l’abbandono del tavolo delle trattative per rispondere alle recriminazioni giapponesi non sono uno scherzo. La Russia dopo la II Guerra mondiale ha segnato il confine in modo permanente e il Giappone da 8 anni chiede di essere ricompensato per quelle terre che ritiene dovessero essere un prolungamento della sovranità. Oggi il flebile equilibrio tra le due nazioni si è rotto e la Russia si avvicina sempre più alla completa rotta di collisione con tutte le vicende relative alle proprie aree di influenza e ai suoi legittimi confini.

La Russia ha annunciato l’abbandono dei colloqui con il Giappone sull’istituzione di attività economiche comuni nelle isole Kurili meridionali a causa della “posizione ostile” di Tokyo in relazione al conflitto con l’Ucraina. Lo riporta Interfax citando il ministero degli Esteri russo e lo riporta ANSA.

Il 9 agosto 1945, il giorno in cui la bomba atomica fu sganciata su Nagasaki l’esercito russo invase un insieme di isole giapponesi conosciute come Isole Curili. Situata equidistante tra Russia e Giappone, la catena di isole è ricca di pesce, minerali e altre risorse naturali.

Conosciute in Giappone come Territori del Nord e in Russia come Curili del Sud, quattro di queste isole – Kunashir, Iturup, Shikotan e gli isolotti di Habomai – sono rimaste al centro di una disputa sulla proprietà che continua fino ad oggi. Il conflitto Giappone e Russia ad evitare di firmare il trattato di pace che avrebbe formalmente posto fine alla seconda guerra mondiale. Che per loro quindi non ha mai trovato una soluzione, anche se la faccenda è sempre stata al centro di un tavolo diplomatico.

Il Giappone ha iniziato a colonizzare le isole Curili già nel 18 ° secolo, sequestrandole nel 1875. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, la catena ospitava circa 17.000 residenti giapponesi. Quando la Russia si impadronì delle isole, gli abitanti giapponesi furono deportati e i russi iniziarono a costruire una pesante presenza militare che esiste fino ad oggi.

Nella giornata di oggi la Russia ha deciso di togliersi dal tavolo dei trattati per la divisione di queste isole, insomma la II Guerra mondiale, che è stata la naturale prosecuzione della prima, in un unico lunghissimo conflitto, non è mai terminata. Almeno secondo la Russia.

Il Giappone nel 2019 aveva chiesto una sorta di risarcimento alla Russia per queste isole. La conclusione di un trattato di pace tra Russia e Giappone includeva la risoluzione della questione della compensazione militare, Ministro degli esteri all’epoca era Taro Kono.

La Russia si è sempre rifiutata di firmare perché temeva che in quelle isole sarebbe potuta posizionarsi una base NATO con armamenti missilistici pericolosi per la Russia in caso di conflitto mondiale.

Allo stesso tempo, i loro missili su Iturup daranno alle autorità statunitensi l’opportunità di bloccare la base della flotta del Pacifico, che si trova a Vladivostok e per evitare problemi fattuali proprio Vladimir Putin aveva fatto edificare diversi transiti e ponti molto stretti e molto bassi per evitare che lo stretto possa essere violato da navi militari o malintenzionate.

MC