Caro energia. Ambrosi (FDI): “importante mirare ad azzerare dipendenza energetica del Trentino dalle importazioni”

“L’aumento del costo dell’energia a partire dallo scorso anno ha assunto una dimensione preoccupante con lo scoppio della guerra in Ucraina, evidenziando quanto la transizione del nostro Paese verso una maggiore indipendenza dai combustibili fossili importati dall’estero sia stata troppo lenta ed abbia pagato lo scotto di decisioni poco lungimiranti prese in passato”.

E’ iniziato con queste parole l’intervento con il quale, il Consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Alessia Ambrosi, ha voluto esprimere il proprio punto di vista in merito alla delicata questione dell’aumento dei costi dell’energia. Alessia Ambrosi, allo stesso tempo, ha annunciato come il partito abbia presentato una proposta di mozione per favorire l’installazione di impianti fotovoltaici

Secondo il Consigliere Ambrosi infatti, famiglie, imprese ed enti locali che, negli ultimi due anni hanno dovuto “combattere” con le difficoltà legate alla pandemia, si troverebbero ora ulteriormente in difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi sulle materie prime e sui beni alimentari.

“Si tratta di una spirale inflazionistica a cui in Italia non assistevamo dal secolo scorso che potrebbe inoltre inasprirsi nel corso dei prossimi mesi. A livello locale è dunque importante lavorare per recuperare il tempo perso, mirando ad azzerare la dipendenza energetica del Trentino dalle importazioni e, per questo, noi di Fratelli d’Italia abbiamo presentato una proposta di mozione finalizzata ad agevolare ed incentivare l’installazione di impianti a fotovoltaico per cittadini e imprese” ha poi proseguito Alessia Ambrosi.

Il Consigliere di Fratelli d’Italia ha poi evidenziato la necessità di semplificare la disciplina delle procedure e delle autorizzazioni amministrative, oltre che creare un sito informativo in cui si possano concentrare, in maniera chiara ed esaustiva tutte le informazioni inerenti al fotovoltaico, che troppo spesso sono confusionarie.

“Nella transizione ad un’economia “green” il Trentino, forte della nostra speciale Autonomia, deve avere un ruolo di primo piano, ma bisogna agire bene e con prontezza, mettendo in campo ogni strumento necessario per supportare cittadini, imprese ed enti locali” ha infine concluso Alessia Ambrosi.