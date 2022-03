Il rublo si riprende dopo le mosse di Putin su gas e petrolio

Il rublo si rafforza sul dollaro dopo le dichiarazioni di Vladimir Putin sul pagamento del gas. Il presidente russo ha annunciato che per il pagamento delle forniture non saranno più accettati dollari o euro ma solamente la valuta di Mosca.

Il rublo ha registrato subito un miglioramento ed ora è sceso sotto quota 100 sul dollaro (98,8).

Intanto si sta discutendo negli Stati Uniti sul fatto che l’eventuale morte del petrolio e del carbone non verrà dagli ambientalisti e nemmeno direttamente dalle energie rinnovabili, ma piuttosto quando le grandi banche decideranno di smettere di finanziarlo, rendendolo ‘inbancabile’. E il settore petrolifero e del gas statunitense si è avvicinato pericolosamente a quel destino dopo che le banche di Wall Street hanno iniziato a sconfessare i prestiti di petrolio e gas al culmine della mania ESG (ambientale, sociale e di governance).

Nel 2019, Goldman Sachs è diventata la prima grande banca statunitense a escludere il finanziamento di nuove esplorazioni petrolifere , perforazioni nell’Artico e nuove miniere di carbone termico in qualsiasi parte del mondo. La politica ambientale della banca ha dichiarato il cambiamento climatico una delle “sfide ambientali più significative del 21° secolo” e si è impegnata ad aiutare i propri clienti a gestire gli impatti climatici in modo più efficace, anche attraverso la vendita di obbligazioni legate alle catastrofi meteorologiche. La gigantesca banca si è anche impegnata a investire 750 miliardi di dollari nel prossimo decennio in aree incentrate sulla transizione climatica.