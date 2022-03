Il kaly yuga secondo Mel Brooks

Ricapitoliamo.

Il presidente ucraìno Zelensky, israelita, viene considerato un kapò dalla Knesset israeliana, il Comitato Ebraico d’Ucraìna lo accusa di essere filo-nazista e rimpiange i bei tempi dell’Urss. Dalla Francia si condanna la causa ucraìna perché l’ebreo Bernard-Henri Lévy si è fatto fotografare insieme ai nazionalisti e quindi il governo di Kiev è un Sinedrio. Questo revival antisemita non osta a che gli stessi militino per portare all’Eliseo l’israelita sefardita Zemmour.

Sempre l’israelita Zelensky, in videoconfrenza con il Bundestag, accusa i tedeschi di avere dei valori eccessivamente mercantili.



La Russia che (non) invade l’Ucraìna e la bombarda sistematicamente ci spiega che sta denazificando e per farlo rispolvera tutto il repertorio sovietico, dalla retorica, alle bandiere e i suoi carri armati avanzano sventolando falci e martello e stelle rosse e ripetendo i toni di Elja Ehrenburg durante il genocidio dei tedeschi, ma in Occidente molte estreme destre dicono che va bene così e che è giusto denazificare con la bandiera rossa perché i tempi sono cambiati.

E perfino le Repubbliche Sovietiche del Donbass (si chiamano così), con Brigate Antifasciste Internazionali e che affidarono per l’Italia il ruolo di loro portaparola ad Achille Lollo, in fondo sono più fasciste della Repubblica Sociale.

Sulla cattolica Ucraìna e in particolare su Mariupol (che vuol dire Città di Maria) Putin scatena i ceceni al grido di Allah akbar! Per diversi fondamentalisti cattolici stanno difendendo il cristianesimo dall’ateismo.

Poi c’è la Nato. La quale ha confermato che l’Ucraìna non ne farà parte e continua a ripetere che non la sosterrà militarmente, ma nessuno l’ha sentito; né gli occidentalisti che tifano Nato, né gli antagonisti che si rappresentano un conflitto tra Russia e Nato e tifano per la prima, per esclusione.

In realtà denazificano, un po’ tutti.

Secondo il Cremlino l’Ucraìna e l’Europa sono stracolme di nazisti (e io distratto che non me n’ero accorto!). Ambo le parti accusano l’altra di fascismo.

Ho scoperto che vengono tacciati di fascismo o nazismo Putin, Biden, Zelensky, e così via, fino a Potere al Popolo!

Mel Brooks ha realizzato un capolavoro.