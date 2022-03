Pluralismo e libertà di stampa, il messaggio dall’assemblea dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige

L’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige-Südtirol ha tenuto venerdì 25 marzo 2022 alle ore 9.30 in modalità di videoconferenza sulla piattaforma Zoom, l’Assemblea annuale degli iscritti e delle iscritte all’albo regionale. Un’Assemblea dal forte significato simbolico perché si tiene in un momento di guerra e di grave minaccia per la libertà di stampa e per l’incolumità di chi svolge questa professione sul campo. Ma anche perché nel 2022 ricorrono i 50 anni dalla costituzione dell’Ordine regionale. La ricorrenza è stata infatti più volte sottolineata nei vari interventi della mattinata, rimandando a un evento di celebrazione che si terrà in autunno in collaborazione con il sindacato regionale.

L’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige-Südtirol celebra quest’anno i 50 anni dalla sua istituzione: un’occasione per riflettere sulla condizione di chi ogni giorno lavora nelle redazioni, ma anche sullo stato e sulle prospettive future della professione. Per raccogliere informazioni e punti di vista, l’Ordine ha lanciato un questionario, con la collaborazione dell’Università di Trento. Il questionario viene inviato per email a tutti gli iscritti e le iscritte. I risultati saranno presentati e commentati in autunno in occasione degli eventi dedicati ai 50 anni dell’Ordine.

L’Assemblea si è aperta, come di consueto, con la relazione della presidente Elisabeth Mair che è intervenuta, per la prima volta in questa occasione collegiale, presentando il nuovo consiglio. La sua relazione si è aperta con il ricordo dei giornalisti uccisi di recente e con un richiamo alla libertà di stampa ancora non garantita nel nostro Paese. Tanti i temi trattati e tra quelli più ricorrenti il precariato, i trattamenti economici poco dignitosi, la distinzione tra propaganda e informazione, la pirateria di contenuti giornalistici, le intercettazioni, le iniziative da compiere contro i discorsi d’odio.

Tra le novità avviate in questa prima fase di consiliatura, la presidente ha annunciato l’aggiornamento del sito dell’Ordine regionale per renderlo più chiaro e accessibile. La sezione delle notizie è stata arricchita. Quella dedicata alle “attività” riporta ora un breve resoconto dei lavori di ciascuna seduta e una sezione sugli appuntamenti formativi specifici promossi dall’Ordine regionale.

Per quanto riguarda la composizione dell’Albo regionale, i dati aggiornati contano 697 professionisti (di cui 250 donne e 153 pensionati/e); 1017 pubblicisti (di cui 315 donne e255 pensionati); 106 iscritti/e all’elenco speciale (di cui 12 donne); 29 praticanti (di cui 18 donne); 10 iscritti/e all’elenco stranieri (di cui 4 donne).

L’Assemblea è proseguita con la relazione del Consiglio di disciplina, disponibile sul sito dell’Ordine e con l’approvazione all’unanimità del conto consuntivo 2021 e del bilancio preventivo 2022.

Presa di posizione dell’Assemblea

«La nostra professione ha subito in pochi anni enormi cambiamenti. Mentre cresce l’offerta di informazioni di tutti i tipi, il nostro lavoro è sempre più “dis-prezzato”, cioè privato di valore, in tutti i sensi. La nostra categoria è ormai fatta in prevalenza di colleghe e colleghi sottopagati, precari, facilmente sostituibili.

Fare giornalismo è oggi sempre più solo mettere insieme dati raccolti al volo, riempire al più presto spazi fra pubblicità e passare subito ad altro.

Eppure proprio il dramma più attuale, la guerra in Ucraina sta mostrando che l’informazione si fa con persone in carne ed ossa, che sul posto – fino a rischio della vita – attraversano gli avvenimenti, li raccontano e danno voce ai protagonisti. (E anche loro sono troppo spesso free lance senza protezione) Nessuno si sentirebbe informato solo da dispacci ufficiali o voci del web.

E se ciò non bastasse, a mettere in crisi la libertà di informazione e l’indipendenza del giornalismo, nel corso degli anni si è aggiunta l’arroganza di ogni tipo di potere. Mentre veniamo schiacciati dalla presenza della pubblicità, poteri più forti usano il ricatto della denuncia minacciata a raffica o forme più sottili di manipolazione della verità, di cui spesso i colleghi non hanno modo di essere consapevoli.

A tutto questo fa sfondo la crisi generale dell’editoria che ne ha prodotto l’accentramento in poche mani. Sono 8 i grandi gruppi editoriali che in Italia si dividono tutto: giornali, televisioni, radio e web. È una concentrazione subita quasi sempre da Cdr e sindacato davanti alla prospettiva minacciata della perdita di posti di lavoro (che poi immancabilmente andavano comunque perduti).

Una storia che non ci è estranea: anche nella nostra regione il pluralismo dell’informazione è stato drasticamente ridotto e un editore-imprenditore controlla gran parte dell’informazione e della raccolta pubblicitaria.

Noi chiamiamo tutta la categoria a vigilare in difesa del lavoro di tutti noi e della nostra dignità: con l’impegno di tutti, al di là della concorrenza fra testate o le ricadute nelle redazioni degli scontri di potere in atto nella società, potremo tutelare il lavoro dei singoli insieme a quello di tutta la categoria.

Un ulteriore impegno è quello di dare corso alla Carta di Firenze, cioè lavorare per ridurre il precariato e per l’affermazione del giusto compenso».

