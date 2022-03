I tedeschi vietano l’uso della lettera Z, troppo filorussa. Rischio sino a 3 anni di carcere ma è necessario per la libertà d’opinione

“La libertà di opinione è un grande vantaggio della nostra costituzione. Tutti possono esprimere la propria opinione in Germania. Ma la libertà di opinione finisce dove inizia il diritto penale”, ha affermato il Ministro della Giustizia Baverese Eisenreich, facendo si che la Germania abbia iniziato a dichiarare guerra ai segnali di propaganda di Putin.

Bassa Sassonia e Baviera stanno quindi prendendo provvedimenti contro il simbolo “Z”, simbolo dell’esercito russo nella guerra in Ucraina. Entrambi, così come riportato da Blick e da BR24, gli stati federali hanno ordinato che l’uso pubblico del simbolo in Germania, ad esempio durante le manifestazioni, sia punibile. Sono possibili fino a tre anni di reclusione o una multa.

In Russia, la lettera latina “Z” appare in molti luoghi nello spazio pubblico. È facile da riconoscere come simbolo perché non esiste nell’alfabeto cirillico. Numerosi veicoli militari russi portano anche la “Z”.

La base delle azioni degli stati federali, così come riportato da Blick, è il paragrafo 140 numero due del codice penale: secondo questo, un comportamento è punibile se è da intendersi come approvazione ostentata pubblicamente di guerre aggressive e può turbare la pace pubblica. Eisenreich ha anche menzionato il paragrafo 13 del Codice penale internazionale, che tratta dei “crimini di aggressione”. “Non accettiamo che vengano approvati crimini che violano il diritto internazionale”, ha affermato il ministro.

Intanto un nuovo caso riguarda il Film Festival Giffoni che vuole togliere le musiche di Šostakovič. L’ambasciata russa in Italia su Twitter ha scritto mostrando un cartellone: “Una scritta a #Mosca: “In alcuni Paesi hanno deciso di non interpretare Šostakovič, noi invece abbiamo deciso che la musica di Vivaldi è sempre belissima. Non si può cancellare la cultura.”