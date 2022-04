Il flusso di gas attraverso il gasdotto Yamal-Europa torna a zero. Putin insiste sul pagamento del gas in Rubli

“No gas gratuito all’Europa”, è questo l’ultimo avvertimento dato da Putin ai governanti europei. In un discorso alla Nazione ha affermato: “Per acquistare gas naturale russo, devono aprire conti in rubli nelle banche russe. È da questi conti che verranno effettuati i pagamenti per il gas consegnato a partire da domani. Se tali pagamenti non vengono effettuati, lo considereremo un inadempimento da parte degli acquirenti, con tutte le conseguenze che ne conseguono. Nessuno ci vende nulla gratuitamente e non faremo nemmeno beneficenza, ovvero i contratti esistenti verranno interrotti”.

Il flusso fisico di gas attraverso il gasdotto Yamal – Europa al confine tra Germania e Polonia è così tornato a zero. Allo stesso tempo, va nella direzione opposta alla Polonia, come risulta dai dati dell’operatore di trasporto del gas Gascade. Il ministero dell’Economia tedesco sta intanto lavorando a uno scenario in cui le filiali di Gazprom e Rosneft in Germania possano essere nazionalizzate. Lo ha riferito giovedì il quotidiano Handelsblatt , citando fonti governative. Secondo loro, stiamo parlando delle società Gazprom Germania e Rosneft Deutschland. La ragione dello sviluppo di tali scenari è la preoccupazione del governo per la stabilità degli approvvigionamenti di idrocarburi in Germania. Gazprom Germania è il gestore di numerosi grandi impianti di stoccaggio del gas in Germania, in particolare in collaborazione con Wingas negli insediamenti di Jemgum e Reden. Diversi progetti sono stati sviluppati anche in Serbia, Austria e Repubblica Ceca.