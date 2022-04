Le notizie, quelle belle: Andrea Cisternino raggiunto da ENPA e da Claudio Locatelli

Da 5 giorni la zona di rifugio per gli animali, il lavoro che Andrea Cisternino porta avanti da tempo in Ucraina, di cui si era parlato, era in carenza di alimenti. Dopo le ultime notizie sulla mancanza completa di cibo il morale era molto basso. Invece NO, finalmente una BUONA notizia. Proprio oggi, quando ormai era quasi persa la speranza perché tutti gli aiuti erano bloccati per l’ultimo miglio in un magazzino pochissimo distante dal Rifugio, la situazione è stata con calma sbloccata ed eccoli!

Il comitato Unitiperloro – Animali e Ambiente la cui pagina linkiamo qui “comunica con gioia e commozione il risultato ottenuto oggi che abbiamo sempre auspicato, e per il quale abbiamo lavorato in maniera indefessa e senza soluzione di continuità dall’inizio della emergenza rappresentataci da Andrea Cisternino. Oggi è arrivata una parte del carico di ENPA/SIOI in attesa che il resto del materiale arrivi a destinazione.”



“È stato un lavoro che ha visto coinvolte numerose persone che vogliamo ufficialmente ringraziare per l’abnegazione profusa e, nello specifico, ringraziamo sentitamente: Il ministro #luigidimaio Il presidente #francofrattini L’ambasciata italiana in Ucraina in particolare nelle persone dell’ Ambasciatore e vice Ambasciatore Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in particolare l’unità di crisi nella persona di #nicolaminasi, SIOI, ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali in particolare nelle persone di Carla Rocchi e Michele Gualano. Il Comune di Verona e tutte le persone che hanno aiutato nel carico dei camion dedicati ad Andrea ,che hanno impacchettato, che hanno lavorato per la riuscita dell’operazione Rifugio. Tutti i media che con affetto e costanza stanno seguendo la vicenda di Andrea Cisternino, Claudio Locatelli – Il giornalista combattente per aver tenuto alta l’attenzione sul nostro fratello Andrea . L’associazione Salvăm Ucraina – Save Ukraine – ми бережемо україну nella persona di Martyn Kovalko che con coraggio e determinazione ha coordinato la logistica della consegna dell’ultimo tratto.”

“L’amore di Andrea per gli animali e per la vita in ogni sua forma è riuscito a creare un movimento internazionale senza precedenti e grazie a questa forza umana, da oggi, le creature all’ interno del Rifugio Italia kj2 potranno ricominciare ad avere una speranza di vita. Il conflitto però purtroppo è ancora in atto. Un primo passo verso la salvezza del rifugio è stato fatto, ma non possiamo permetterci che Andrea si ritrovi di nuovo in uno stato di emergenza per lui e per gli animali. I convogli di cibo e medicine necessariamente devono continuare ad arrivare. È un buon inizio ma la strada è ancora lunga finché non arriverà la pace che tutti auspichiamo. Comitato Uniti per Loro Animali e Ambiente nelle persone di :

Riccardo Lagana’

Elisabetta Strano

Serena Astolfi

Mia Kuznetsova

Leonardo Rania

Matteo Pk Porcelli

Davide Daniza Celli



MC

Fonte e tutti i materiali FACEBOOK