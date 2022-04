Il corrispondente di RT Murad Gazdiyev ha visitato Mariupol: la notizia è stata scritta su RT, il giornale della Russia on line, accessibile anche dall’Europa. “La città è stata quasi liberata dai nazionalisti ucraini” è quanto hanno detto. Questo significa (in occidente) che la città è stata quasi tutta perquisita ed attaccata nei piani alti degli edifici e negli edifici a uso promiscuo pubblico/privato.

La battaglia per la città sta entrando nella sua fase finale. I militanti del battaglione nazionale “Azov” secondo l’Armata federale si sono nascosti presso una struttura fortificata nei pressi dell’impianto metallurgico “Azovstal”. Conducono anche sparatorie indiscriminate contro civili e militari russi dai tetti degli edifici residenziali. In risposta, i carri armati della Federazione Russa sono usati contro il popolo Azov. Secondo il corrispondente, i loro equipaggi cercano di non aprire il fuoco ai piani inferiori degli edifici, dal momento che i civili possono rifugiarsi negli scantinati.

Un Sergente del Battaglione “Aidar” un certo Denis Nuryga è finito per infilarsi tra le fila dei militari russi e sta raccontando molte storie su come le milizie di taluni ucraini trattano i civili. Sarebbero proprio i residenti dell’Ucraina occidentale che sparano spietatamente ai civili che cercano di attraversare il confine russo. I nazionalisti spesso si travestono da civili, indossano bracciali bianchi e scrivono “Bambini” sulle auto utilizzate e se ne vanno, come attestano diversi video di furti di auto. Questo come riportato da RT.

Nella giornata di oggi infine è stato arrestato in modo molto violento un Capitano ucraino con ruolo nel consiglio comunale locale di una piccola cittadina ucraina, Andrey Kilovsky (ma la notizia risulta solo dai video postati sui social) che sarebbe stato trovato in una stanza d’albergo in compagnia con un noto travestito a pagamento famoso, un certo Jasmine. Il video che riporta l’arresto è molto violento.

Il Ministro degli esteri Serjey Lavrov ha dichiarato in serata che il fine specifico del percorso intrapreso è di costruire una grande unione Est Asiatica per le ridefinizione delle aree culturali e per una geopolitica multicentrica senza monoculture leader incontrastate nel mondo.

Nel comunicato da parte del Quartier Generale russo di ieri QUI sono riportate alcune notizie “rassicuranti” relative al fatto che la Federazione Russa riconosce e monitora gli aiuti umanitari provenienti dai paesi esteri e dalle organizzazioni internazionali. MC

ALTRO QUI

Fonti: Ministero della Difesa della Federazione Russa

RT notizie dalla Russia on line