L’Europa dice no al gas russo? E’ pronta a comprarlo l’India

L’Europa pronta a bloccare il gas russo? Lo compra l’India. In questi giorni gli Stati Uniti stanno persuadendo l’India ad abbandonare l’espansione delle importazioni di energia dalla Russia. Lo ha annunciato lunedì in un regolare briefing per i giornalisti dal segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki.

Ha commentato la recente visita del vicedirettore del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca Duleep Singh a Nuova Delhi e gli acquisti di petrolio dell’India dalla Russia. “I pagamenti per le risorse energetiche non sono soggetti a sanzioni [dell’Occidente contro la Russia]”, ha osservato prima di tutto Psaki. “[Tuttavia,] Dulip ha chiarito ai suoi partner durante questa visita che non crediamo sia nell’interesse dell’India accelerare o aumentare le importazioni di energia russa e altre materie prime”, ha inoltre affermato la portavoce presidenziale degli Stati Uniti.

Secondo – così come riportato da TASS – le sue informazioni, “attualmente <…> le consegne dalla Russia rappresentano solo l’1-2% delle importazioni totali di energia dell’India”. “Noi (gli Stati Uniti) abbiamo anche chiarito che saremmo felici di essere partner nel ridurre la loro dipendenza, o almeno una piccola parte della loro dipendenza da essa”, ha detto Psaki dell’India e di altri paesi che acquistano petrolio e gas naturale dalla Russia.

Come ricorda l’AGI, nonostante chieda il cessate il fuoco e sia favorevole a una soluzione diplomatica alla guerra, l’India, il maggiore acquirente di armamenti da Mosca, non ha finora condannato la Russia per l’invasione e si astenuta dal voto per una risoluzione di condanna alle Nazioni Unite, su cui Mosca ha posto il veto.

Una situazione talmente delicata che ha portato l’Unione Europea e la Germania a fare un passo indietro sulla possibilità di un embargo sul gas nei confronti della Russia, ma in futuro la sua introduzione dovrebbe dipendere non dall’entità dei danni da essa causati all’economia dell’UE, ma solo dall’evoluzione della situazione in Ucraina. Lo ha annunciato lunedì in una conferenza stampa a seguito della riunione del commissario europeo all’Economia dell’Eurogruppo Paolo Gentiloni. Come previsto, i ministri dell’Economia e delle finanze dei Paesi Ue valuteranno nuove sanzioni contro la Russia in una riunione programmata martedì a Lussemburgo, ma ci sarà solo una “discussione generale” senza decisioni concrete.