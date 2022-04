Dedicato al Comandante Paolo Primon il nome della Schützen Kompanie Trient

Aveva esordito così, citando il filosofo latino Seneca, prima di presentare la lista dei candidati di Rinascimento Trento, Agire per il Trentino e Unione dei Democratici Cristiani in appoggio alla sua candidatura come Sindaco di Trento. Il vento però, non è stato per nulla favorevole a Marcello Carli, la cui coalizione è stata surclassata dagli avversari fermandosi (al momento in cui si scrive) di poco sopra il 5%. […]