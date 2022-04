Il direttore generale dell’Azienda sanitaria è Antonio Ferro

E’ Antonio Ferro, già direttore facente funzioni, il nuovo direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Lo ha deciso oggi la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana. Lo scorso novembre 2021 è stato indetto l’avviso per la nomina del direttore generale, nel gennaio 2022 è stata costituita la commissione per la selezione dei candidati, quindi si è tenuta la procedura di selezione dei candidati che ha comportato l’individuazione di una rosa di nominativi in possesso dei migliori requisiti per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Azienda.



L’intesa tra le Province autonome di Trento e Bolzano per la cooperazione su staminali, protonterapia, Rems. Si dà esecuzione alla mozione approvata in Regione.



Un’intesa per la collaborazione tra le due Province autonome di Trento e Bolzano in materia sanitaria, su alcuni ambiti di reciproco interesse. È il contenuto dell’accordo approvato oggi dalla Giunta provinciale di Trento e che sarà a sua volta approvato dall’esecutivo altoatesino in una delle prossime sedute. Si dà così esecuzione alla mozione approvata dalla Giunta regionale nel settembre 2021, attraverso cui l’esecutivo regionale si faceva parte attiva affinché le due Giunte provinciali individuassero ambiti di reciproca collaborazione.