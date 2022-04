LA LISTA NURSING UP IN APSS TRENTO HA VINTO LE ELEZIONI RSU DEL 5-6 E 7 APRILE 2022!

E’ fatta! La nostra lista, con 1149 voti, è stata quella che ha raccolto il maggior consenso nell’Azienda sanitaria trentina, è la 6° volta di seguito che questo accade, a conferma del grande lavoro svolto in questi anni dal Nursing up!

Sono 18, i professionisti della nostra lista più votati, che entreranno a far parte della nuova assemblea RSU!

Vogliamo ringraziare tutti i colleghi che ci hanno votato ed anche quelli che non lo hanno potuto fare. Un particolare ringraziamento lo rivolgiamo ai nostri 50 candidati, ai commissari elettorali, agli scrutinatori, ai firmatari di lista a nostro sostegno, a tutti i colleghi che ci hanno aiutato nella campagna elettorale. Che dire di più? Tutta la nostra grande squadra ha operato ancora una volta al meglio delle sue possibilità nonostante il difficile contesto pandemico, che ci vedeva penalizzati in quanto sanitari impegnati costantemente in prima linea!! E non solo siamo stati i più votati, ma all’interno dell’Azienda sanitaria ci siamo confermati come il sindacato con il maggior numero di associati ed in ulteriore e costante crescita negli ultimi 10 anni!

Con rinnovata forza e fiducia ora moltiplicheremo i nostri sforzi sui posti di lavoro, nelle contrattazioni provinciali ed aziendali, per tutelare i diritti dei nostri associati ed ottenere il giusto riconoscimento giuridico-economico che meritano. Le nostre continue azioni di protesta dell’ultimo periodo, culminate con lo sciopero dell’8 Aprile, hanno già portato dei frutti: il 13 aprile siamo stati convocati in Apran per l’apertura delle trattative per il rinnovo contrattuale, dovremo subito discutere dei 10 milioni di incentivi covid per i sanitari, delle fasce economiche e dell’aumento tabellare.

Cesare Hoffer e il Coordinamento Nursing up Trentino