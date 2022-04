“Le nostre speciali imperfezioni”, mercoledì 20 aprile Luca Trapanese al Cristallo￼

Nuovo appuntamento del percorso “Uniti per i bambini” del Teatro Cristallo e di Unicef sezione di Bolzano, con un incontro, richiesto calorosamente dal pubblico, dopo la prima data autunnale: mercoledì 20 aprile alle 18 sarà ospite del Teatro di via Dalmazia 30 Luca Trapanese, papà single ed omosessuale di Alba, una bimba affetta dalla sindrome id Down. Primo in Italia, il caso di Trapanese insegna e indica una via per quanto riguarda l’accoglienza dei minori e si intreccia in modo inossidabile con il mondo della disabilità.

A Bolzano Luca Trapanese c’era già stato da poco, lo scorso 28 settembre, invitato sempre da Unicef sezione di Bolzano e dal Teatro Cristallo nell’ambito del percorso dedicato ai diritti dei più piccoli, “Uniti per i bambini”. L’incontro aveva lasciato un segno nel cuore del pubblico che, a più voci, ha chiesto di programmare un nuovo momento di relazione e dialogo con Luca Trapanese, scrittore, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, fondatore dell’Associazione “A ruota libera”, ma soprattutto papà, genitore a tempo pieno di una splendida e sorridente bambina, Alba, adottata nel 2018 e affetta dalla sindrome di down. Un incontro con la “A” maiuscola, anzi con più “A” maiuscole: “A” come Alba, “A” come Accoglienza, “A” come Amore. Tre “A” che possono raccontare una vita, quella di Luca Trapanese, un giovane napoletano impegnato nel mondo del sociale e della disabilità, sia nel suo ambito professionale che nella sua vita privata. Luca Trapanese ,mercoledì prossimo alle ore 18 al Teatro Cristallo racconterà la sua storia, la sua condizione di papà adottivo, la sua vita con Alba, e la farà dialogando con Francesca Zucali, Psicologa Psicoterapeuta nonché Vicepresidente dell’Ordine psicologhe e psicologi della Provincia Autonoma di Bolzano.

Per assistere all’incontro è necessario prenotare il proprio posto direttamente online, sul sito del teatro www.teatrocristallo.it, oppure scaricando sugli app store l’app del Teatro Cristallo e prenotando lì il biglietto, oppure presso la cassa del Teatro, che è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30/ il giovedì e il sabato anche dalle 10 alle 12 ed un’ora prima di ogni spettacolo (tel. 0471/1880789). Per poter accedere al Teatro è necessario essere in possesso della certificazione verde rinforzata (Super Green Pass).