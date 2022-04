Inaugurazione della nuova pista ciclopedonale alla “Galletta”. Paoli: “Opera fortemente richiesta dal sottoscritto e dalla comunità per incentivare la mobilità Green”

“Mezzocorona, la sua stazione ferroviaria e Mezzolombardo da oggi saranno comodamente percorribili in bici. L’inaugurazione stamane dell’ultimo tratto del percorso ciclopedonale tra Mezzocorona e Mezzolombardo è giunto al termine di un lungo percorso che mi ha visto personalmente coinvolto come Consigliere provinciale della Rotaliana con la presentazione di documenti e con un fitto dialogo con le amministrazioni locali e con quella provinciale.

I lavori per la realizzazione della rotatoria avevano richiesto molti anni – spiega il consigliere Paoli – ma alla fine era rimasta aperta la questione riguardo la messa in sicurezza ciclopedonale dell’area, con la mancata previsione di un intervento sul tratto che va dal ponte sul torrente Noce al bivio della Galletta e fino alla stazione ferroviaria di Mezzocorona, a completamento della pista ciclopedonale. Questo a scapito della salvaguardia dell’incolumità di pedoni e ciclisti i quali, davanti all’interruzione del percorso protetto, erano indotti a procedere contromano per raggiungere l’abitato di Mezzocorona.

Il completamento del percorso ha risolto questo problema. Ci tengo a ringraziare la Giunta provinciale per la sensibilità sulla questione che interessa la comunità la quale ha bisogno di usare mezzi Green in modo sicuro e tranquillo anche con la realizzazione di percorsi come quello inaugurato nella giornata di oggi”.

Questo quanto ha dichiarato in una nota il Consigliere provinciale e regionale della Lega Salvini Trentino Denis Paoli.