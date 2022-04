Milano-Cortina sarà la prima Olimpiade Esg

Da Milano alle Alpi, le Olimpiadi di Milano-Cortina spingono il mercato immobiliare con un indotto da 19 miliardi di euro, oltre gli effetti diretti dei giochi. Previsti investimenti a Milano per oltre 5 miliardi fino al 2026 e oltre 8 miliardi al 2030, con prezzi in aumento a due cifre: +11% nel 2026 e + 23% nel 2030. Esperti e operatori immobiliari al tavolo di Scenari Immobiliari e Risanamento, per commentare il nuovo rapporto presentato a Milano il 13 aprile.

Secondo i dati di Scenari Immobiliari «tra il 2022 e il 2036 le trasformazioni urbane e edilizie della città di Milano daranno la possibilità di sviluppare una superficie lorda di 4,8 milioni di metri quadrati, circa 500mila metri quadrati in più rispetto alle “ordinarie” condizioni di sviluppo urbanistico dell’ultimo quinquennio, concentrata soprattutto nel settore residenziale (2,12 milioni di metri quadrati) e direzionale (1,51 milioni). Questo avrà un impatto sul mercato immobiliare di circa 19 miliardi di euro di valore aggiunto, con un incremento superiore al quaranta per cento rispetto alle stime effettuate in assenza delle Olimpiadi. Questo comporterà anche la crescita dei settori del terziario e commerciale».

