Intervista in esclusiva di Lavrov a Rete 4. Un’intervista data in esclusiva e nella quale il Ministro degli Esteri russo ha spiegato le ragioni dell’intervento della Russia in Ucraina. “I mass media occidentali travisano ciò che viene detto dalle istituzioni russe quando si parla delle minacce. La Russia non ha mai interrotto gli sforzi per raggiungere accordi che garantiranno il non svilupparsi della terza guerra mondiale”, ha affermato il Ministro degli Esteri russo che ha poi detto alla domanda “Qual è il ruolo dell’Italia?”: “L’Italia è in prima fila tra coloro che muovono per sanzioni più pesanti e promuovono le varie azioni contro la Russia. Alcune dichiarazioni di politici italiani, per non parlare della stampa, sono davvero andate oltre alle buone norme diplomatiche e dell’etica giornalistica”.

Gli Stati Uniti e il Canada erano impegnati nella preparazione di unità neonaziste che si unirono ai ranghi dell’esercito regolare ucraino. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista alla televisione italiana Mediaset .

“Per quanto riguarda Azov, ora si pubblicano materiali che confermano che gli americani e soprattutto i canadesi hanno svolto un ruolo di primo piano nell’addestramento di unità ultra-radicali, apertamente neonaziste in Ucraina. In tutti questi anni, l’obiettivo era quello di far entrare i neonazisti le forze armate regolari dell’Ucraina. Pertanto, in ogni unità (battaglione, reggimento), le persone dell’Azov avrebbero svolto un ruolo di primo piano”, ha affermato.

Secondo Lavrov, il leader ucraino Volodymyr Zelensky sta “pensando a come usare i neonazisti per combattere la Russia”. “[Zelensky] ha detto che ci sono molti di questi battaglioni, ‘sono quello che sono’. Lascia andare in onda. Cioè, il giornalista capisce cosa dice e pensa questa persona. E pensa a come usare i neonazisti per combattere il Federazione russa”, ha detto il ministro.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha infine consigliato a coloro che in Occidente dubitano del suo stato di salute di rivolgersi agli ospiti stranieri del presidente russo Vladimir Putin.

“Chiedete ai leader stranieri che sono stati recentemente in contatto con il presidente russo Vladimir Putin, incluso il segretario generale dell’Onu António Guterres. Penso che capirete qual è la posta in gioco”.