Federazione dei Corpi Bandistici del Trentino: Cristina Moser è la nuova presidente

Nuova presidente per la Federazione dei Corpi Bandistici del Trentino: Cristina Moser succede a Renzo Braus, giunto al suo terzo e ultimo mandato. È la prima donna ad essere eletta al vertice delle bande trentine. Già vicepresidente della Federazione dal 2012, bandista fin da piccola, Moser ha indicato trasparenza e fiducia come parole chiave alla base del suo mandato. L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi in seno all’assemblea ordinaria della Federazione rappresentata per l’occasione da 82 compagini provinciali, chiamate anche ad approvare il bilancio consuntivo 2021 e all’elezione del Consiglio direttivo. Presente anche l’assessore alla cultura Mirko Bisesti, che ha ringraziato il presidente uscente, riconoscendogli grande tenacia nel perseguire il meglio per le bande trentine. Alla Federazione e alla nuova presidente, l’assessore ha augurato di proseguire con lo stesso vigore, continuando a puntare verso la migliore qualità, soprattutto per il bene dei giovani, in un continuo e proficuo dialogo con le istituzioni.

Con il rendiconto dell’esercizio 2021, focus sulle attività della Federazione, impegnata soprattutto nella didattica e nella formazione, e nelle celebrazioni del Settantesimo dalla sua fondazione, culminate nella grande adunata dell’ottobre scorso e nella sfilata per le vie di Trento di duemiladuecento bandisti. La giornata si è conclusa con la Banda Sinfonica Giovanile del Trentino, diretta da Marco Bazzoli, sul palco del Teatro Comunale di Pergine per il “ Concerto di Primavera, tra tradizione e modernità”. Durante il concerto sono stati eseguiti i due brani vincitori del Concorso Internazionale di Composizioni Originali per Bande Giovanili, indetto dalla Federazione. Dopo un anno di sospensione causa pandemia, il concorso è tornato nella sua terza edizione, accogliendo una ventina di brani di compositori italiani ed europei.

(us)