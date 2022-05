Il Post-It. Indignazione alterna

Una sinistra indignata si scaglia contro la trasmissione Carta Bianca per la messa in onda dell’intervista al Ministro degli Esteri russo. Un vile attentato alla democrazia! Il tam tam degli eredi di Via delle Botteghe Oscure. La loro democrazia per il vigore del voluto pensiero unico e poco importa se, il giornalismo, dovrebbe garantire la pluralità dell’informazione. Cambiano nome ma non pelle.

Tanti anni fa, Massimo Fini, fu cacciato dal Corriere della Sera, per espressa volontà dell’allora presidente Pertini, per un articolo non gradito. Lo stesso Pertini tuonò al telefono con il direttore del Corsera: se non lo licenzi chiamo il tuo padrone e ti farò vedere chi comanda! E così fu. Nessuno s’indignò, neppure un pensierino per salvare la faccia. Poi ci chiediamo il perché siamo al 77° posto, nel mondo, per l’informazione.

Marco Vannucci