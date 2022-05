Meloni: “Governo persiste nel generare ulteriore caos in cittadini e imprese. FDI continua a chiedere abolizione Green Pass e restrizioni”

“Invece di unirsi alle tante Nazioni che tornano alla normalità, il governo persiste nel generare ulteriore caos in cittadini e imprese”.

A dirlo è stata la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che attraverso il proprio profilo ufficiale Facebook ha voluto esprimere la propria opinione sulla delicata questione del Green Pass.

Giorgia Meloni ha voluto poi sottolineare come sia giunto il momento di porre fine “a misure inutili, caotiche e dannose per l’intera Nazione”, specificando come Fratelli d’Italia continuerà a battersi chiedendo l’abolizione definitiva del Green Pass e delle restrizioni.

Sempre attraverso il proprio profilo Facebook, la presidente di Fratelli d’Italia, nella giornata di ieri,si era detta contraria alle indiscrezioni, riportate su diversi organi di stampa, in merito alla volontà del Governo di mantenere l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro, al chiuso e all’aperto, fino al 30 giugno.

Anche in questo caso Giorgia Meloni si era mostrata contraria alle volontà governative affermando: “Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, sembrerebbe che il governo stia tornando alla carica con l’obbligo dell’uso della mascherina nei luoghi di lavoro (al chiuso e all’aperto) fino al 30 giugno. Mentre le altre Nazioni tornano alla normalità, l’Italia continua a rimanere ostaggio delle decisioni scellerate di Speranza e Co.”