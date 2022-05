Trento Film Festival. È il giorno delle Genziane!

Alle 19.30 al MUSE il Gala di Premiazione con la cerimonia di consegna delle Genziane d’oro e d’argento della 70. edizione del Trento Film Festival. In serata al Teatro Sociale lo spettacolo “I vagabondi della montagna” con lo scrittore Marco Albino Ferrari che racconta i giganti della Scuola di Monaco.

Protagonisti della giornata Hervé Barmasse e Tudor Laurini: al mattino una masterclass sulla comunicazione digitale, al pomeriggio la presentazione del progetto del Cai Weclub e l’annuncio dei vincitori della nuova sezione del Festival Quarta Parete.

Al Supercinema Vittoria il film di chiusura con l’anteprima di “Monte Verità” di Stefan Jäger.

Eventi e Incontri

Il programma eventi di questo penultimo giorno di Festival, in attesa della proclamazione dei film vincitori della 70. edizione, inizia alle ore 10.00 con lo Story trekking “Come approcciarsi alla fotografia outdoor” in cui Gaia Panozzo accompagnerà il gruppo in un percorso suggestivo tra angoli di storia e ricchezze naturali. L'itinerario parte da Cadine e conduce sul Sorasass (7km – D+ 330 m) in un giro circolare lungo il quale godere di magnifici paesaggi e di una stupenda vista aerea sulla Valle dell'Adige.

Alle 10.00 alle Gallerie di Piedicastello l’appuntamento con l’alpinista Hervé Barmasse e lo

Youtuber Tudor Laurini “Klaus”: una masterclass dal titolo Montagna, cultura, sport e

comunicazione in cui si parlerà di come la digitalizzazione e l’avvento dei social media hanno cambiato le modalità di creazione dei contenuti video scoprendo le tecniche e le l’esperienza dei due content creators.

Alle 10.30 la diretta su Radio Dolomiti da Piazza Fiera di Destinazione… Futuro. Pillole di Scienza: Un’agenda per la montagna del futuro vedrà la partecipazione della Commissione Tutela Ambiente Montano SAT, che racconterà di come le aree marginali possono avere un ruolo nella promozione dello sviluppo sostenibile: una panoramica delle numerose opportunità che si celano dietro all’apparente fragilità dei territori montani.



Alle 11.00 ai Giardini del MUSE per la sezione T4Future la presentazione del libro Manuale per giovani stambecchi (Hoepli) con l’autrice Irene Borgna e la partecipazione di Agnese Blasetti e Anna Girardi. Un agile manuale illustrato pensato per giovani che sognano bivacchi e notti stellate, vette da raggiungere, torrenti da guadare, albe silenziose e tramonti indimenticabili. Un evento a cura del Club alpino italiano. In caso di pioggia l'evento avrà luogo presso il MUSE – Museo delle Scienze.

A mezzogiorno nel Salotto letterario di MontagnaLibri in Piazza Fiera il quotidiano

appuntamento con la rubrica Cosa vedo oggi? in cui il responsabile del programma

cinematografico del Festival Sergio Fant e i registi ospiti guideranno il pubblico alla scoperta

delle proiezioni della giornata.

Gli eventi del pomeriggio iniziano alle 14.00 con Human Library, presso il Caffè Letterario

Bookique di Trento: una “biblioteca vivente” dove sarà possibile prendere in prestito libri scritti in tanti posti diversi nel mondo, con storie di vita trentina, storie che parlano di montagna, pandemia e della solidarietà. Un evento a cura dell’Associazione InCo Interculturalità & Comunicazione APS.

Alle 16.00 al Teatro Sociale l’incontro Weclub. Alpinismo: ama, rispetta, comunica che vede

come protagonisti l’alpinista Hervé Barmasse e lo Youtuber Tudor Laurini “Klaus”, alla

scoperta del territorio italiano per divulgare la bellezza della montagna e i valori del Club alpino italiano. All’incontro parteciperà anche Vincenzo Torti, presidente del Cai. A seguire l’annuncio dei vincitori di Quarta Parete, la nuova sezione del Festival dedicata ai content creator e alle opere prodotte per canali YouTube.

Alle 18.00 appuntamento con la rubrica Emozioni tra le pagine: lo zoologo Andrea Mustoni

presenta il libro Un uomo tra gli orsi. Il racconto e le emozioni di un’avventura sulle Alpi che

racconta il progetto di reintroduzione dell’orso sulle Alpi realizzato in Trentino.

Alle 19.30 al MUSE il Gala di Premiazione con la cerimonia di consegna dei Premi ufficiali della 70. Edizione del Trento Film Festival. L’ingresso è riservato e su invito.

Alle 20.30 a Palazzo Roccabruna lo show cooking dello chef Stefano Bertoni, una visione

dell’enogastronomia che sposa la tradizione della montagna con nuove idee e nuove

sperimentazioni sui piatti con sapori già conosciuti, abbinati ai vini estremi, prodotti nei vigneti coltivati nelle “terre alte”. Un evento a cura di Palazzo Roccabruna – Camera di Commercio I.A.A. di Trento in collaborazione con il Consorzio Vignaioli del Trentino. Info e prenotazioni sul sito di Palazzo Roccabruna.

Infine alle 21.00 uno spettacolo che è stato spostato al Teatro Sociale considerato il grande

successo di pubblico e che ha come protagonista lo scrittore Marco Albino Ferrari. I vagabondi della montagna è uno spettacolo che grazie a filmati rari e preziose testimonianze ripercorre la storia di Hans Ertl, i fratelli Schmit, Solleder, conosciuti come i giganti della “Scuola di Monaco”. Alpinisti che girano le Alpi su pesanti biciclette residuati della Grande Guerra e si aggiudicano le pareti più ambite tra glorie, tragedie e amori segreti. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria sulla pagina dell’evento sul sito del Festival.