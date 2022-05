Guerra Ucraina. Appello di Ilona Staller a Putin: “Mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace”

“Il mio messaggio di pace ,contro la guerra e per il presidente russo Putin. Mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina, per il popolo russo!”

A dirlo, attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram, è stata l’ex pornostar ungherese, naturalizzata italiana, Ilona Staller in arte Cicciolina.

L’ex pornodiva, recentemente comparsa sugli schermi di Canale 5 come concorrente del reality show “L’Isola dei Famosi”, programma dal quale è stata eliminata nel corso della settima settimana, ha così voluto fare il proprio personale appello al presidente russo Vladimir Putin, invitandolo “a modo suo” ad interrompere le ostilità in Ucraina.

Con questa vera e propria “proposta indecente” la Staller ha voluto fare la sua personale proposta di pace al presidente russo Vladimir Putin, offrendosi per una notte di sesso in cambio della pace in Ucraina.

Il post, pubblicato quattro giorni fa, ha riscosso diversi consensi (e anche qualche critica) tra i followers di Ilona Staller, ottenendo più di 1100 likes e 90 commenti.