Dodicimila fan di Vasco Rossi nella Music Arena: “Appuntamento irrinunciabile”

Il popolo di Vasco Rossi è approdato nel capoluogo e nei territori limitrofi e si appresta a vivere un’esperienza entusiasmante ai piedi di “sua maestà il palco”, nella Trentino Music Arena di Mattarello. In merito all’episodio che si è verificato questo pomeriggio all’apertura delle transenne dietro le quali erano in attesa di entrare gli iscritti al Fan Club di Vasco Rossi, che parteciperanno al sound check di questa sera, è stato verificato che la persona medicata al posto medico avanzato che si trova all’interno dell’Arena è stata subito dimessa.

VASCO ROSSI LIVE. I PRIMI FANS ATTENDONO APERTURA DEI CANCELLI PER IL SOUND CHECK. ©FOTO MATTEO RENSI.

Già a partire dalla mattinata alcune decine dei 12mila appassionati hanno conquistato le prime posizioni – all’altezza dell’intersezione della rotatoria Mach con via dei viticoltori – con l’obiettivo di raggiungere il Pit1 per (ri)vedere il Blasco dal vivo dopo un’attesa lunga due anni. “Il concerto di Trento è un appuntamento irrinunciabile. Rappresenta la ripartenza” osserva una fan.

VASCO ROSSI LIVE. CICLABILE E PARCHEGGI PER BICICLETTE. ALCUNI FANS IN TENDA SULLE ROSTE DELL’ADIGE. ©FOTO MATTEO RENSI.



“Olé olé olé, Vasco Vascooo!” è il coro che i fan ripetono a più riprese nel corso delle ore nell’area presidiata dalle forze dell’ordine. A giudicare dagli accenti, all’Arena di Trento sono rappresentate tutte le regioni italiane: dalla Sardegna alla Calabria, dalla Lombardia alle Marche. Le persone che hanno raggiunto appositamente il Trentino per l’evento di apertura del tour post-Covid di Vasco sfoggiano gli elementi distintivi dei veri fan: bandiere e striscioni, magliette e reggiseni su cui sono riportati i versi dalle canzoni più note. Qualcuno quelle parole se le è tatuate sulla pelle: “Vivere per amare, vivere per sognare, vivere per rischiare e vivere per diventare” si legge sul fianco di una ragazza, mentre “Qui non arrivano gli angeli” è la frase scelta da un uomo: “La calligrafia è del Blasco in persona eh” precisa l’interessato. Il più fotografato in assoluto è Guido Piazza: cappellino, pizzetto e una decisa somiglianza al rocker.

A Trento per Vasco sono arrivati tutti: genitori con figli adolescenti, coppie di fidanzati e gruppi di amici. E anche qualche “solitario”. Qualcuno qui festeggia anche il compleanno. Gli aderenti al fan club sono una grande famiglia e il ritorno agli eventi live è un appuntamento al quale nessuno ha voluto rinunciare. Tra un selfie e una cantata, l’attesa passa veloce. E le persone approvano l’organizzazione.

I trentini ovviamente non mancano: “Il Trentino merita di diventare una terra che può ospitare grandi eventi. E una partenza con il nostro mito è un vero sogno” commenta una fan arrivata da Rovereto.

Traffico intenso in autostrada, chiuso temporaneamente il casello di Trento Sud

Alla luce dell’importante afflusso di veicoli in direzione della Trentino Music Arena per il soundcheck del concerto di Vasco Rossi, è stato chiuso temporaneamente lo svincolo autostradale di Trento Sud, con l’obiettivo di riequilibrare i flussi di traffico tra sud e nord. Per raggiungere la città di Trento, i viaggiatori che hanno scelto l’autostrada possono uscire a Trento Nord; per chi proviene da sud è percorribile anche la Sp90 Destra Adige.

Sciopero ed effetti previsti sul trasporto pubblico:

In merito allo sciopero generale annunciato per domani, che riguarda anche il settore dei trasporti pubblici, la Provincia autonoma di Trento, ricorda che la fascia di garanzia dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di domani, venerdì 20 maggio 2022, copre l’arco temporale in cui è previsto il maggiore afflusso di viaggiatori per il concerto di Vasco Rossi. Inoltre si precisa che i servizi di rientro con le navette e la ferrovia si svolgeranno nelle prime ore notturne del giorno sabato 21 maggio, in una giornata quindi non interessata dallo sciopero. La Provincia informa inoltre che non sono previste adesioni allo sciopero da parte dei vettori privati che garantiscono il servizio navetta da Pergine, Riva del Garda e dall’Interporto durante la giornata di domani, mentre anche in questo caso i viaggi di ritorno verso i parcheggi saranno svolti nelle prime ore di sabato 21 maggio.

(ab)