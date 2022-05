PACCHER: ALLA FACCIA DEI GUFI IERI GRANDE EVENTO

“Uno straordinario successo mediatico ma anche una festa serena e gioiosa per decine di migliaia di trentini e di turisti”. Roberto Paccher sintetizza così la serata di ieri che e’ coincisa con lo straordinario evento live di Vasco Rossi alla Trentino Music Arena: “Un grande plauso va al presidente Maurizio Fugatti che ha fortemente voluto questo avvenimento e che non si e’ certo tirato indietro di fronte alle difficoltà per organizzare un evento di questa portata ma, anzi, ha creato una nuova area che ora è a disposizione della comunità trentina. Tanta gente, moltissime famiglie che hanno così potuto vivere a Trento – come ha detto lo stesso Vasco Rossi – la prima ripartenza di un grande concerto rock dopo tre anni di forzata astinenza per gli spettacoli dal vivo”. Osserva Paccher: “Un successo a detta di tutti nonostante in tutti questi mesi l’opposizione di centrosinistra abbia gufato in ogni modo contro il concerto, cercando ogni genere di pretesto per ostacolarne la realizzazione. Fugatti, non certo per un proprio capriccio come vagheggiato dalla sinistra, ha tirato dritto ed i risultati si sono visti. I consiglieri provinciali gufi e contestatori dei mesi prima ora si sono dileguati dai social, evidentemente delusi dal grande successo”.

Roberto Paccher