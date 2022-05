L’assessore Spinelli al Job Meeting dell’Itt Marconi Rovereto

“Le imprese – ha sottolineato l’assessore Spinelli dopo aver portato il saluto del presidente e della Giunta provinciale riunita oggi a Volano – cercano competenze e menti aperte, cercano chi vuol mettersi alla prova per la propria crescita professionale. Questa è una buona occasione per farvi conoscere dalle aziende forti della buona preparazione che garantisce il Marconi”.

“L’alternanza scuola-lavoro è un momento fondamentale per la preparazione degli studenti che che da lunedì saranno impegnati in un periodo di tirocinio in 140 aziende significative anche sotto il profilo internazionale – ha aggiunto il dirigente Giuseppe Rizza -. La scuola è al centro di un progetto per sviluppare competenze in sinergia con le imprese ed il territorio. Una partnership ed una collaborazione che svilupperemo ulteriormente in futuro”.

Dopo il saluto e le congratulazioni “per la formazione di persone qualificate” da parte della consigliera provinciale Mara Dalzocchio, per Confindustria è intervenuto Alfredo Maglione, presente insieme al vicepresidente Mirko Cainelli, che ha sottolineato come la richiesta di figure di tecnici ed ingegneri con competenze in industria 4.0, elettronica, meccatronica e tecnologia informatica superi abbondantemente l’offerta: “Vogliamo comunicare non solo alle scuole ma anche alle famiglie le tantissime opportunità di lavoro – ha sostenuto il consigliere di Confindustria con delega all’ecosistema innovativo del Trentino e presidente della sezione informatica e tecnologie digitali – I giovani che escono da scuole particolarmente valide come il Marconi vengono contesi: sono ragazzi brillanti, formati da un corpo docente preparato e sono apprezzati dalle imprese per fare innovazione. Per riuscire a far fronte alla domanda abbiamo bisogno di maggiori risorse umane: si dovrebbe riuscire a formare il doppio di ingegneri e tecnici delle scuole superiori”.