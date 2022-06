Stop all’acquisto di Twitter da parte di Musk?

Le azioni di Twitter sono precipitate nel trading pre-mercato lunedì dopo che il CEO di Tesla, Elon Musk, ha minacciato di sospendere la sua offerta per l’acquisto di società a causa del suo rifiuto di fornirgli le informazioni che desidera sugli account falsi sul suo sito di social media.

Musk ha affermato, in un deposito presso la Securities and Exchanges Commission, che il rifiuto del consiglio di amministrazione di Twitter di fornirgli informazioni era una violazione del loro accordo, in base al quale Musk e altri investitori avrebbero dovuto prendere la società a un prezzo di 54,20 dollari per azione .

Twitter ha affermato che per fornire i dati richiesti da Musk, la società dovrebbe violare gli accordi di riservatezza che ha con i suoi utenti. In risposta, le azioni di Twitter sono scese del 5,5% a 39,95 dollari alle 15:10.

Al contrario, le azioni Tesla sono aumentate del 3,6%. Le azioni Tesla hanno avuto la tendenza ad avere una relazione inversa con le azioni Twitter dall’accordo, poiché Musk potrebbe aver bisogno di vendere o prendere in prestito la sua partecipazione.

Nella lettera di lunedì, l’avvocato di Musk ha scritto che l’accordo di fusione richiede a Twitter di fornire i dati richiesti da Musk e ha contestato la presunta affermazione della società secondo cui è necessario fornire informazioni solo allo scopo limitato di aiutare a chiudere la transazione.

“Al contrario, il signor Musk ha il diritto di chiedere, e Twitter è obbligato a fornire, informazioni e dati per, tra l’altro, ‘qualsiasi ragionevole scopo commerciale correlato alla conclusione della transazione’”, si legge nella lettera.

“A questo punto, il signor Musk ritiene che Twitter si stia rifiutando in modo trasparente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’accordo di fusione, il che sta causando ulteriori sospetti che la società stia trattenendo i dati richiesti a causa della preoccupazione per ciò che l’analisi di tali dati da parte del signor Musk farà scoprire”, continua.