Dapprima è stata la volta delle mascherine, poi dei ventilatori polmonari, da qualche giorno sappiamo di non produrre neppure il grano. Oggi abbiamo capito come non esista, in Italia, uno straccio di azienda fabbricante di batterie per auto. Signore: fa non ci venga la diarrea, noi italiani scopriremmo di non avere più nemmeno le mutande!

Marco Vannucci