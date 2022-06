Nido Comunale di Calliano, la visita dell’assessore Bisesti con una delegazione di studentesse della Florida International University

Il modello educativo trentino fa scuola, anche in America. Il Nido Comunale di Calliano è infatti oggetto di una visita di studio di una delegazione di studentesse della Florida International University che questa mattina hanno incontrato l’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti, presenti anche il sindaco Lorenzo Conci, il presidente dell’ente gestore Romani de Moll, Roberto Festi, la coordinatrice interna Ilaria Andreolli e la coordinatrice pedagogica della Cooperativa Bellesini dott.ssa llaria Vasselli

Le studentesse stanno effettuando un tirocinio formativo in Trentino ed hanno scelto il Nido di Calliano quale sede per approfondire metodologie educative, prassi pedagogiche e attività organizzative.

Durante la mattinata le studentesse accompagnate dalla coordinatrice interna Ilaria Andreolli e dalla tutor universitaria Daniela Fenu Foerch hanno potuto trascorrere del tempo all’interno della struttura osservando le pratiche educative, le proposte ludiche e di gioco, l’organizzazione del nido, l’utilizzo dei materiali naturali ed il contesto complessivo che contraddistingue l’offerta pedagogico educativa di questo servizio.

Le educatrici hanno illustrato il progetto educativo predisposto per l’anno in corso, illustrato tutto il materiale prodotto, raccontato le molte attività di collaborazione e le sinergie con il territorio ed il coinvolgimento ed il rapporto con le famiglie.

Il Nido di Calliano da anni ha avviato un progetto sul trilinguismo con un primo accostamento alla lingua inglese grazie a personale educativo certificato e formato.

L’Assessore Bisesti ha ringraziato per l’invito ed ha manifestato la soddisfazione per la scelta della Florida International University di scegliere il Trentino ed il suo sistema educativo come modello di studio ed approfondimento a dimostrazione di come l’Autonomia della nostra terra produce buone pratiche.

Ha poi ringraziato il personale del Nido di Calliano per l’impegno ed il lavoro a servizio della Comunità complimentandosi per la struttura e per la proposta educativa con particolare riferimento all’attenzione alle lingue.

Il Sindaco di Calliano Lorenzo Conci nel ringraziare l’Assessore Bisesti per la presenza e la vicinanza ha sottolineato come è un piacere ospitare per la seconda volta, dopo il 2019, la visita di una delegazione della Florida International University presso il Nido di Calliano, un servizio che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio.

La scelta di visitare la nostra realtà educativa testimonia il riconoscimento della qualità della proposta ai bambini, alle famiglie e alla comunità di Calliano e promuove l’immagine di questo contesto per l’infanzia in chiave internazionale.

Roberto Festi, Presidente dell’Ente Gestore Associazione Romani de Moll che gestisce oltre al Nido di Calliano anche il nido di Pomarolo e i nidi aziendali di APSS ed Università di Trento, ha ringraziato l’Assessore Bisesti ed il Sindaco Conci per la presenza e la vicinanza alla realtà del nido di Calliano.

Ha sottolineato l’importanza di questi tirocini formativi che permettono, oltre ad esportare un modello virtuoso, al personale dei nostri nidi di confrontarsi con diverse realtà educative e pedagogiche.

La mattinata si è conclusa con un pranzo preparato dalla cuoca del Nido che si è svolto presso la vicina Cantina Salizzoni a testimonianze del legame tra il Nido ed il territorio.