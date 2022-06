“In viaggio con…”: presentata oggi la dodicesima edizione del progetto letterario e teatrale

È stata presentata stamattina la nuova edizione di “In viaggio con…“, una produzione della Fondazione Museo storico del Trentino e della Comunità della Val di Non. Un’esperienza teatrale partecipativa alla scoperta di un’opera letteraria, raccontata, letta e recitata a puntate sotto il cielo delle serate estive. Ma anche – come ha sottolineato Silvano Dominici, Commissario della Comunità della Val di Non – un viaggio attraverso i paesi della Valle, alla scoperta di luoghi e scorci chiamati a fare da sfondo alle vicende letterarie evocate.

“Un progetto culturale con un’importante ricaduta comunitaria“, ha ribadito Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo storico del Trentino, ricordando che, grazie alla collaborazione con Telepace, venerdì 24 giugno sul canale 12 andrà in onda un programma televisivo in cui i protagonisti di questa nuova edizione racconteranno il progetto.

“‘In viaggio con…’ – hanno proseguito Elena Galvani e Jacopo Laurino (Stradanova Slow Theatre) – è un’operazione culturale di comunità, in cui le persone sono coinvolte attivamente nel racconto dell’opera letteraria attraverso il metodo dello slow theatre“. Ogni anno, attraverso un bando, viene lanciato un appello a tutti coloro che vogliano cimentarsi nella lettura e nella recitazione pubblica e viene creata una compagnia di attori-lettori non professionisti volontari: un breve percorso di studio dell’opera e di apprendimento di qualche rudimento di recitazione e lettura espressiva e si “salta” subito sul palco, al fianco dei professionisti (Galvani e Laurino) che conducono le serate.

Nel 2022, arrivato alla sua dodicesima edizione, “In viaggio con…” esplorerà, in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino, un preciso periodo storico, quello della campagna di Russia della Seconda Guerra Mondiale, in cui sono stati coinvolti molti soldati trentini e di cui ricorre l’ottantesimo anniversario. Per farlo si seguiranno, in un racconto che mischierà realtà e finzione, le avventure del “bravo soldato Švejk“, il personaggio immortalato nelle pagine del romanzo di Jaroslav Hašek (pubblicato esattamente 100 anni fa) e del dramma di Bertolt Brecht (scritto nel 1943). Švejk, il personaggio del buon soldato condannato a passare in tutte le guerre mondiali della storia, può forse aiutare anche a riflettere sul presente, oggi che il tema della guerra mondiale è diventato drammaticamente attuale.

Sempre nell’ottica del coinvolgimento della comunità, importante la partecipazione degli attori del Centro di Salute mentale di Cles e Mezzolombardo – chiamati a contribuire alla resa di un testo in cui il protagonista è un “matto”, un outsider, capace di guardare alla realtà, alla società, ai grandi eventi storici da un punto di vista sempre imprevisto e spiazzante – e di vari gruppi musicali nonesi e trentini, cori di montagna ma non solo, chiamati ad interpretare le songs presenti nello Schweyk di Brecht e musicati da Hanns Eisler.

Dall’operazione nascerà anche una serie televisiva, che sarà girata durante l’estate per la regia di Elena Galvani, Jacopo Laurino e Marco Rauzi e che andrà in onda sul canale 12 del digitale terrestre nel corso del prossimo inverno.

Il programma tv di presentazione del “viaggio”

Venerdì 24 giugno 2022, canale 12 del digitale terrestre

ore 21.00 e 22.30

Aspettando

LA STORIA DI UN BUON SOLDATO

Racconto a puntate della storia del buon soldato Švejk, ispirato alle opere di Bertolt Brecht e Jaroslav Hašek.

Un programma per incontrare i protagonisti della prossima edizione della rassegna teatral-letteraria “In viaggio con…” della Comunità della Val di Non, da cui quest’anno nascerà anche una serie televisiva in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino.

Condotto da Silvano Dominici

con la partecipazione di

Elena Galvani e Jacopo Laurino – Stradanova Slow Theatre

Michele Toss – Fondazione Museo storico del Trentino

Chiara Biondani – Scuola Musicale C. Eccher di Cles

Flavio Torresani – attore filodrammatico – Val di Non

Una produzione

Fondazione Museo storico del Trentino e Comunità della Val di Non

A seguire un documentario di Marco Rauzi sull’edizione 2021 di “In viaggio con…” dedicata all’Inferno di Dante.

CREDITI / IN VIAGGIO CON… / XII EDIZIONE / LUGLIO 2022

La Comunità della Val di Non e la Fondazione Museo storico del Trentino con il Gruppo Teatrale “Moreno Chini”, l’Associazione Ponti, Stradanova Slow Theatre e la Scuola di musica Celestino Eccher e la Federazione dei Cori del Trentino e i Comuni di Cles, Denno, Novella, Predaia, Romeno, Ronzone, Ruffré-Mendola, Sporminore, Ville d’Anaunia e con il contributo di Fondazione CARITRO

presentano

In viaggio con… – edizione 2022

LA STORIA DI UN BUON SOLDATO

Racconto a puntate delle avventure del buon soldato Švejk, ispirato alle opere di Bertolt Brecht e Jaroslav Hašek.

Voci recitanti:

ELENA GALVANI E JACOPO LAURINO

con la partecipazione degli allievi del seminario di lettura espressiva “Gli omarini”

Accompagnamento musicale a cura della

SCUOLA MUSICALE CELESTINO ECCHER e FEDERAZIONE CORI DEL TRENTINO

con

Coralità Clesiana, Gruppo Vocale C. Eccher, Coro Roen, Coro San Romedio, Gli Armonici Cantori Solandri, le Rocce Rosse, i Centro Malessere,

alle tastiere, Massimo Faes

alla fisarmonica, al pianoforte e alle percussioni, Mauro Brusaferri.

IL CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO



TUTTI I MARTEDÌ E I GIOVEDÌ ALLE ORE 21, DAL 5 AL 28 LUGLIO 2022.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

5 luglio, ore 21 – Cles – Piazza C. Battisti (in caso di maltempo, Cinema Teatro).

EPISODIO 1 – ALL’OSTERIA “AL CALICE”

Con la partecipazione della Coralità Clesiana.

7 luglio, ore 21 – Sporminore – Piazzetta Rancon (in caso di maltempo, parcheggio coperto piazza Anaunia)

EPISODIO 2 – ARRESTO DI ŠVEJK

Con la partecipazione del Gruppo Vocale C. Eccher.

12 luglio, ore 21 – Romeno – Piazza padre Luigi Graiff (in caso di maltempo, Teatro parrocchiale).

EPISODIO 3 – INTERROGATORIO DI ŠVEJK

Con la partecipazione del Coro San Romedio

14 luglio, ore 21 – Denno – Piazzetta Belfanti (in caso di maltempo, Auditorium del Polo Scolastico)

EPISODIO 4 – MISSIONE FALLITA

Con la partecipazione delle Rocce Rosse.

19 luglio, ore 21 – Novella, località Arsio – Casa Corazza in p.zza Stefano Zuech, cortile interno (in caso di maltempo, Brez, Sala polifunzionale San Giovanni).

EPISODIO 5 – IL FURTO DI UN VOLPINO

21 luglio, ore 21 – Ville d’Anaunia – Castel Nanno (in caso di maltempo, sala interna).

EPISODIO 6 – LA NOTTE HA DODICI ORE

Con la partecipazione degli Armonici Cantori Solandri.

26 luglio, ore 21 – Predaia, fraz. di Vervò – Parco archeologico San Martino (in caso di maltempo, Coredo, Cinema Teatro)

EPISODIO 7– ŠVEJK IN CARCERE

Con la partecipazione dei Centromalessere.

28 luglio, ore 21 – Ronzone – Giardino della rosa (in caso di maltempo, Ruffré-Mendola, fraz. Passo Mendola – Salone della Villa Imperiale)

EPISODIO 8 – VERSO STALINGRADO

Con la partecipazione del Coro Roen e del Gruppo Vocale C. Eccher.